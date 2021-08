Come investire su un titolo azionario in bilico tra l’esplosione rialzista e il crollo ribassista, il caso IGD

Il mercato immobiliare italiano è in ripresa, ma i suoi effetti non sembrano ancora manifestarsi sui titoli del settore. In questo report ci concentreremo sul titolo IGD. Faremo vedere come investire su un titolo azionario in bilico tra l’esplosione rialzista e il crollo ribassista.

Il titolo IGD, infatti, da oltre 5 settimane è in su livelli, area 3,87-3,99 euro, superati i quali in chiusura di settimana potrebbe partire per un forte movimento direzionale.

Prima di vedere quali siano gli obiettivi nei due possibili scenari, facciamo notare come lo Swing Indicator sia in posizione ribassista, per cui lo scenario al ribasso potrebbe essere quello più probabile. In questo caso, rottura in chiusura settimanale del supporto in area 3,87 euro, le quotazioni si dirigerebbero verso area 3,01 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e area 2,16 euro (III obiettivo di prezzo), poi. Su quest’ultimo livello una ripresa del rialzo diventerebbe molto probabile.

Al rialzo, invece, l’obiettivo più vicino è area 5,08 euro (I obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione rialzista si trova in area 8,52 euro.

Come si vede, quindi, il titolo IGD è su livelli molto importanti e trovarsi dalla parte sbagliata quando partirà il movimento direzionale potrebbe essere foriero di forti perdite in conto capitale.

La valutazione di IGD

Dal punto di vista della valutazione, notiamo come si hanno indicazioni contrastanti tra loro a seconda di quale indicatori si utilizzi.

Ad esempio, secondo il rapporto prezzo/utili IGD è un titolo molto sopravvalutato. La stessa conclusione si raggiunge considerando il rapporto “enterprise value to sales”. Secondo quest’ultimo, infatti, il titolo è uno dei più costosi della Borsa italiana.

D’altra parte il price to book ratio esprime una sottovalutazione di circa il 150%. Il fair value, invece, una sottovalutazione di circa il 40%.

Secondo gli analisti che coprono IGD il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Come investire su un titolo azionario in bilico tra l’esplosione rialzista e il crollo ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

IGD (MILIGD) ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 agosto a Piazza Affari a 3,865 euro in ribasso dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale