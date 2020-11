Si sa, gli investimenti immobiliari negli ultimi anni hanno avuto alti e bassi e il titolo Restart ha subito la debolezza del settore facendo anche peggio dei suoi competitors. Negli ultimi cinque anni, infatti, ha avuto un rendimento del -90% a fronte di una perdita del 70% del settore di riferimento.

Visti questi precedenti, come investire su un titolo azionario del settore real estate che tanto ha sofferto negli ultimi anni?

Un aspetto positivo che non va trascurato è che la sua valutazione basata sui multipli degli utili. Valutazione che restituisce un titolo azionario sottovalutato del 30% rispetto ai suoi competitors. Inoltre non va nemmeno sottovalutata l’ottima situazione finanziaria di Restart. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo, infatti, sono superiori a 2. Un risultato veramente eccellente.

Come investire su un titolo azionario del settore real estate dalla solida situazione finanziaria?

Restart (MIL:RST) ha chiuso la seduta del 30 ottobre a quota 0,4 euro in ribasso del 2,64% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista, ma la seduta del 30 ottobre, nonostante un ribasso importante, ha visto una bella reazione di Restart. Purtroppo, la reazione si è fermata sull’importantissima resistenza in area 0,48 euro (I obiettivo di prezzo). Cosa accadrà nel breve periodo, quindi, dipenderà da come si comporteranno le quotazioni in prossimità di questo importantissimo livello.

Qualora si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Su questo time frame da alcune settimane le quotazioni continuano a cercare di rompere il supporto in area 0,473 euro (I obiettivo di prezzo), ma senza successo. Si potrebbero, quindi, essere create le condizioni per un’inversione rialzista che potrebbe puntare verso area 0,9 euro per un rialzo di circa il 100%.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

La chiusura di ottobre ha dato un brutto segnale negativo con la rottura del supporto in area 0,488 euro. A questo punto o si assiste a un rapido recupero oppure le quotazioni sono destinate a scendere prima verso area 0,382 euro e successivamente verso area 0,21 euro.

