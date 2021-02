Come investire su un titolo azionario che scende ininterrottamente da 4 anni?

Domanda non facile cui ha tentato di dare una risposta il nostro Ufficio Studi andando a individuare i livelli chiave dopo il ribasso ha più probabilità di fermarsi e lasciare spazio al rialzo.

Una nota importante prima di continuare. WM Capital ha una capitalizzazione di soli 4 milioni di euro. Conseguentemente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore a 50.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato non ci sono molte indicazioni. L’unica possibilità, quindi, è quella dell’analisi grafica.

Come investire su un titolo azionario che scende ininterrottamente da 4 anni? La parola all’analisi grafica

WM Capital (MIL:WMC) ha chiuso la seduta del 22 febbraio in rialzo del 2,29% rispetto alla seduta precedente a quota 0,268 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e dopo la rottura del supporto in area 0,274 euro (I obiettivo di prezzo) le quotazioni puntano il II obiettivo di prezzo in area 0,214 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 0,1535 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,274 euro.

Purtroppo al momento non ci sono segnali di acquisto ne’ dal BottomHunter ne’ dallo Swing Indicator, per cui lo scenario più probabile rimane sempre quello ribassista.

Time frame mensile

Da mesi ormai le quotazioni stanno ballando intorno al livello 0,275 euro. Solo un chiare segnale dello Swing Indicator potrebbe indicare la strada di lungo periodo.

Al momento il segnale in corso è ribassista, ma la chiusura di gennaio ha dato un segnale neutrale. Restare, quindi, molto attenti alle chiusure dei prossimi mesi.

Gli obiettivi al rialzo (linea continua) e al ribasso (linea tratteggiata) sono quelli indicati in figura.

