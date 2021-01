Con l’arrivo dei vaccini i mercati hanno ricevuto anche una dose di insperato ottimismo. Ottimismo che ha permesso ai listini di dare un ultimo colpo di coda per un 2020 che, nel migliore dei casi, lascerà un segno indelebile nella storia. Come investire nel 2021 sui mercati? I suggerimenti degli analisti parlano di una realtà fatta di una “nuova normalità” ma anche di qualche rischio ulteriore rispetto alla solita percentuale che, ad inizio anno, ogni investitore è disposto ad assumersi. Partiamo da questi ultimi. Indubbiamente i rischi sono legati a quello che, ormai, è il vero, solo e unico ago della bilancia, il Covid-19. Per la precisione al vaccino che, ormai realtà, potrebbe permettere un ritorno, seppur lento, alla vita.

Ma per vedere realizzate le tante speranze che ruotano attorno al vaccino e alla sua diffusione, è necessario che riprendano i viaggi, i consumi e gli spostamenti. Anche all’interno delle città. Solo così si potrà avere un primo riscontro e capire il quadro della situazione. Non solo, ma sarà finalmente possibile iniziare a pianificare qualche punto fisso per capire come investire nel 2021 sui mercati.

I suggerimenti degli analisti

Partendo da questo punto sarà dunque necessario tenere sotto controllo gli utili, i primi parametri per capire come si sta evolvendo la situazione sul fronte dell’economia reale. Riferendosi proprio a questo parametro da Credit Suisse indicano l’Eurozona come ambito privilegiato per chi vuole guardare e investire sull’azionario. Per Christian Kahler di DZ Bank saranno ancora i mercati azionari a rappresentare un faro per chi vuole investire sui mercati. In questo caso sarà interessante tenere sotto controllo il Dax dal momento che, sempre grazie al vaccino, si potrebbero registrare i primi progressi sul fronte dei consumi.

Nulla di eclatante, ma sicuramente un indizio utile per aumentare l’entusiasmo anche per il futuro. Un entusiasmo che, per JP Morgan, potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Infatti la banca d’affari sottolinea che, come sempre accade dopo periodi di crisi, si potrebbero creare indubbiamente molte opportunità di investimento. A dare una mano anche le strategie ultra accomodanti che Governi e Banche Centrali stanno adottando. Parallelamente, però, si potranno registrare anche rischi in aumento.

La liquidità

La liquidità è al centro delle attenzioni anche degli esperti di AllianzGi che proprio per una possibile spesa del settore privato che di fronte alle tante incertezze potrebbe rivelarsi modesta, guardano agli stimoli fiscali statunitensi. Non bisogna infine dimenticare che chi vuole capire come investire nel 2021 sui mercati dovrà inevitabilmente mettere in conto anche la nuova amministrazione Biden e il corso che presto potrebbe prendere la politica USA. Percorso che, per alcuni versi, si presenterà diametralmente opposto a quello degli ultimi 4 anni adottato dall’amministrazione Trump. Ecco allora che gli indici a stelle e strisce, già protagonisti dell’ultima parte dell’ormai chiuso 2020, torneranno nuovamente sotto i riflettori. Anche perché solitamente il trend disegnatosi nell’ultima parte dell’anno tende a proseguire nella prima di quello successivo, Covid permettendo. Almeno per quest’anno.