Il Ftse Mib Future da diverse ore continua a oscillare fra 19.780 e 19.850 senza dare indicazioni precise. Ci sono però degli elementi che ci fanno ritenere che sia molto probabile l’inizio imminente di una fase direzionale e questa dovrebbe essere ribassista. Tale swing dovrebbe iniziare con una esplosione di momentum e non crediamo che per vederlo passeranno molti giorni, anzi attendiamo questo movimento fra domani e al massimo lunedì.

Come investire in questi giorni sul Ftse Mib Future?

Più volte abbiamo spiegato che esiste un ciclo dei volumi e dei prezzi e questi passano da fasi direzionali con range estesi a quelle con range contratti. Negli ultimi giorni e precisamente dal 14 agosto è iniziata una fase di lateralità.

Cosa attendere da ora in poi?

Andiamo a ritroso. Dal 21 al 31 luglio si è verificato un ritracciamento dall’area 21.125 a 18.910. A questa fase è seguito un rimbalzo fino ai 20.470 del giorno 12 agosto per dare spazio ad un successivo ritracciamento.

Come leggere questi movimenti e come portarli a proprio vantaggio?

Come investire in questi giorni sul Ftse Mib Future? Ecco cosa fare per guadagnare. Ora applichiamo la nuova legge della vibrazione agli ultimi movimenti dei prezzi per ottenere una previsione attendibile sui prossimi movimenti.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 20.470, l’obiettivo del ribasso iniziato dal 21 luglio è il seguente:

18.255 da raggiungere per/entro il 30 settembre 2020.

Quali sono invece i segnali che qualcosa potrebbe cambiare?

Già una chiusura giornaliera superiore ai 20.155 inizierebbe a mettere in crisi questo scenario che andrebbe scartata del tutto solo con una chiusura settimanale superiore ai 20.470.

Quindi, al momento la posizione da mantenere è short con gli stop loss indicati.

Come al solito si procederà per step ma come abbiamo appena illustrato al momento non è il momento ideale per aprire posizioni al rialzo anzi queste dovrebbero essere al ribasso.