Come investire i soldi sul conto corrente in sicurezza e guadagnare con certezza circa il 45% in 120 mesi 

Per investire in sicurezza i tuoi soldi e assicurarti gli attuali elevati rendimenti per 10 anni, ci sono due soluzioni. Una è un titolo di Stato emesso del Governo italiano, l’altra è un innovativo conto deposito bancario.

Investire in sicurezza i propri risparmi è una scelta sempre più richiesta dai risparmiatori, soprattutto in un contesto di incertezza economica. Ma quali sono le opzioni disponibili per chi vuole investire a lungo termine, con un orizzonte temporale di 10 anni? In questo articolo analizzeremo due soluzioni possibili: il conto deposito Smart Bank a 120 mesi e il Buono del Tesoro poliennale scadenza settembre 2033. Ecco caratteristiche, vantaggi e benefici di ciascuna soluzione e quale offre il rendimento maggiore.

Come investire i soldi e guadagnare con il BTP decennale

Il BTP scadenza settembre 2033 (Isin: IT0005240350) è un titolo di Stato emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa obbligazione governativa offre una cedola annuale del 2,45% pagata in due tranche semestrali dell’1,225%. Il BTP ha una durata residua di 10 anni, il capitale nominale investito sarà restituito il 1° settembre 2033. Sempre che chi lo ha in portafoglio non decida di venderlo prima sul mercato, opzione sempre possibile poiché il BTP è quotato nella Borsa italiana. Quindi un risparmiatore può acquistarlo e venderlo in qualsiasi momento. Il taglio minimo richiesto per ogni operazione è di 1.000 euro nominali.

Caratteristiche dell’innovativo conto deposito bancario a 120 mesi

Come investire i soldi in un conto deposito della durata di 10 anni? Il conto deposito a 120 mesi è un prodotto offerto da Smart Bank, una banca online fondata nel 2022 da Cirdan Group. Smart Bank ha portato una ventata di novità nel paludato mondo dei conti deposito bancari. Ha introdotto una serie di conti deposito dalle caratteristiche innovative, come Conto deposito 5, con rendimenti crescenti fino al 6%.

Questa banca anche ideato dei conti deposito della durata superiore ai classici 60 mesi, ovvero a 120, 180 e 240 mesi. In pratica si può investire in uno di questi conti deposito e avere la certezza del rendimento annuo per 10, 15 o 20 anni. Occorre però specificare che questi conti deposito, quindi anche quello a 10 anni, pagano gli interessi solamente alla scadenza. Quindi chi disinvestisse prima perderà tutti gli interessi accumulati fino a quel momento. Il conto deposito Smart Bank è un prodotto sicuro, in quanto garantito dal FITD fino a 100.000 euro.

Il confronto dei rendimenti

Il prezzo del BTP settembre 2033 al momento della stesura dell’articolo era di 82,1 centesimi. Questo prezzo porta a un rendimento annuo netto effettivo a scadenza del 4,3%. Il rendimento netto totale a scadenza sfiora il 45%. Da notare che il rendimento si è alzato sensibilmente nel mese di settembre con il calo delle quotazioni da 87 centesimi ai valori attuali.

Ma quanto si guadagnerebbe investendo nel conto deposito Smart Bank a 120 mesi? Dal sito della banca apprendiamo che il rendimento netto sarebbe del 3,7% annuo. Il portale indica che a fronte di un investimento di 10.000 euro, a scadenza gli interessi pagati dalla banca saranno di 3.700 euro. Se ne deduce che il rendimento totale netto è del 37%.

Tuttavia, per un risparmiatore sarebbe inappropriato basarsi solamente sul rendimento. I due prodotti hanno caratteristiche molto diverse, in grado di soddisfare diverse esigenze personali. Oltre al rendimento va valutato anche il rischio di ognuno dei due prodotti.