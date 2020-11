Con un capitale a disposizione e volendo investire in strumenti a basso rischio e senza vincolo, quali soluzioni si possono oggi adottare? In pratica quali sono gli strumenti con rendimento sicuro e rischio quasi zero, sui cui oggi mettere i soldi? Ecco le soluzioni proposte dagli Esperti dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Come investire i soldi in modo sicuro con la certezza del rendimento

Chi ha a disposizione una certo importo e vuole investirlo per i prossimi mesi a tasso fisso, può scegliere diversi strumenti sul mercato. Ma tutti questi hanno una caratteristica comune, un rendimento bassissimo, che in certi casi scede sotto zero. Occorre tenere presente che negli ultimi 6 mesi i mercati sono stati inondati di liquidità, e lo saranno ancora per i prossimi mesi. Oggi allocare del denaro in strumenti sicuri è considerato un servizio che si ottiene e quindi si deve pagare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ciò detto, come investire i soldi in modo sicuro con la certezza del rendimento? Le soluzioni possono essere le obbligazioni governative, come i BTP. Oppure strumenti messi a disposizione dalle Poste, come i libretti postali o i buoni fruttiferi. Oppure si possono sfruttare le offerte dei vari conti di deposito bancari.

In tutti e tre i casi siamo in presenza di investimenti sicuri. Cosa si intende per sicuri? Che c’è quasi il 100% di probabilità di rientrare in possesso dell’investimento.

La soluzione dei Buoni del Tesoro Poliennali ma con scadenze lunghe

I titoli di Stato sono garantiti direttamente dallo Stato Italiano, così come gli strumenti postali. Mentre i depositi bancari sono garanti fino a 100mila euro dal Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (FITD).

Attualmente gli unici titoli di Stato che hanno un rendimento fisso positivo, sono i BTP con scadenza oltre il 2028. Comprare Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza prima del 2028 porterà ad avere un rendimento annuo negativo. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Oggi il BTP che rende maggiormente è quello scadenza nel 2067 (Isin IT0005217390). Acquistato a 128,77 centesimi, offre un rendimento a scadenza dell’1,5% annuo netto. Ma vendendolo prima della scadenza, il rendimento potrebbe essere anche inferiore.

Buoni Postali e Conti di deposito

Le poste offrono molti strumenti a seconda dell’orizzonte temporale dell’investimento. Il più classico è il libretto postale. Il libretto Smart offre un rendimento annuo dello 0,4% per un anno e dello 0,7% se si tengono i soldi depositati per almeno 270 giorni.

Invece il libretto ordinario offre un rendimento praticamente zero. Il tasso annuo, con capitalizzazione al 31 dicembre, è dello 0,001% sulle somme depositate.

L’ultima soluzione sicura sono i conti di deposito bancari. Attualmente la migliore offerta sul mercato per un deposito con vincolo a 3 mesi, da lo 0,5% netto annuo. Vincolando il capitale per un anno, il rendimento sale all’1,48%.