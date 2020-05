Come investire con il migliore strumento finanziario possibile in infrastrutture a livello mondiale? Sapete che cosa sia una Master Limited Partnership? No, vero? Le Master Limited Partnership (MLP) sono imprese commerciali che esistono sotto forma di società in accomandita semplice quotate in borsa. Esse combinano i vantaggi fiscali di una società in accomandita semplice (gli utili sono tassati solo quando gli investitori ricevono dividendi) con la liquidità di una società quotata in Borsa. Le MLP sono strutturate in modo da sfruttare il flusso di cassa, in quanto sono tenute a distribuire tutto il contante disponibile agli investitori. Possono anche contribuire a ridurre il costo del capitale nelle imprese ad alta intensità di capitale, come nel settore dell’energia. La prima MLP è stata organizzata nel 1981 in America, da dove giunge sempre l’innovazione finanziaria.

Tuttavia, nel 1987, il Congresso ne limitò di fatto l’uso al settore delle costruzioni e delle risorse naturali. Queste limitazioni sono state poste in essere per la preoccupazione di una perdita eccessiva di entrate fiscali per le imprese, poiché le MLP non pagano le imposte federali sul reddito. Ed è proprio una MLP il miglior strumento finanziario possibile per investire in infrastrutture. Si tratta di Brookfield Infrastructure Partners (NYSE:BIP), una MLP che possiede e gestisce beni infrastrutturali in tutto il mondo.

Come investire con il migliore strumento finanziario possibile in infrastrutture a livello mondiale

BIP si concentra su proprietà di alta qualità e di lunga durata, che generano flussi di cassa stabili, hanno bassi costi di manutenzione, e sono monopoli virtuali, con elevate barriere all’ingresso. BIP gestisce un portafoglio di oltre 1000 proprietà in 30 paesi dei cinque continenti. È geograficamente ben diversificata, con circa il 25% in Nord America, 30% in Sud America, 25% in Europa e 20% in Asia-Pacifico. La partnership opera in quattro segmenti: Utilities, Trasporti, Servizi Energetici e Infrastrutture Dati. Il bello di queste proprietà è che sono servizi essenziali che continuano a generare entrate in qualsiasi economia. BIP ha il flusso di cassa affidabile di un’utility, ma con la crescita di una classe di attività sempre più in voga.

Il mondo ha bisogno di investire in infrastrutture, ed ha bisogno di farlo al meglio

Il mondo ha un disperato bisogno di infrastrutture aggiornate. Le economie sviluppate hanno sistemi che invecchiano parecchio, e che hanno bisogno di essere sostituiti. Hanno infrastrutture che sono tristemente insufficienti ad accogliere la crescente popolazione urbana ed economie in crescita. Il G20 stima che nei prossimi decenni sarà necessario un investimento globale di 94 trilioni di dollari in infrastrutture. Il settore privato è essenziale in questo, in quanto i governi non hanno tutti quei trilioni a disposizione. Le MLP, i giganteschi fondi sovrani, le istituzioni multilaterali e di finanziamento allo sviluppo stanno raccogliendo miliardi di dollari all’anno per investimenti in infrastrutture.

Sta quasi diventando una nuova classe di attività.

Ma Brookfield era in anticipo su tutti. La partnership gestisce con successo proprietà infrastrutturali da oltre 12 anni. Dall’IPO del gennaio 2008, il titolo ha prodotto un rendimento medio annuo del 16,28% (con i dividendi reinvestiti). Cioè circa il doppio del rendimento del mercato complessivo nello stesso periodo. Il solido dividendo del 4,6% è sostenuto da ricavi affidabili che stanno reggendo molto bene anche durante questa “virus economy”. E il payout è cresciuto ogni anno negli ultimi dieci anni con una media superiore al 10% all’anno. Questo titolo ha superato in modo significativo l’indice delle utilities e il mercato complessivo degli ultimi dieci, cinque, tre e un anno. Come detto, è realmente il miglior strumento finanziario possibile per investire in infrastrutture