Come investire a 5 anni su un titolo bancario per avere un rendimento positivo con probabilità superiore al 90%?

La risposta a questa domanda è stata data dal nostro Ufficio Analisi che ha studiato per il titolo Banca Generali la probabilità per un investimento a cinque anni di avere un rendimento positivo.

Per fare questo calcolo sono stati considerati tutti i possibili investimenti con inizio il primo giorno di ogni mese. In questo modo sono stata calcolati la probabilità di avere un rendimento positivo dopo cinque anni e il rendimento medio alla conclusione dell’investimento.

Per il titolo Banca Generali abbiamo considerato lo storico da novembre 2006 a oggi. Il risultato ottenuto è molto interessante. La probabilità di avere un guadagno dopo cinque anni, infatti, è stata stimata essere del 92,9% con un performance media su cinque anni pari al 205,7% (i.e. rendimento medio annuo del 40%).

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Come investire a 5 anni su un titolo bancario per avere un rendimento positivo con probabilità superiore al 90%. I livelli dove investire al meglio secondo l’analisi grafica

Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 26 febbraio a quota 28,22 euro in ribasso del 1,19% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e punta al I obiettivo di prezzo in area 30,54 euro. La settimana appena conclusasi, però, ha visto la rottura del supporto in area 28,6 euro. Questo segnale di debolezza potrebbe spingere le quotazioni giù fino in area 27,28 euro dove si decideranno le sorti di medio termine di Banca Generali. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe a un’inversione ribassista soprattutto se accompagnata da un segnale di vendita dello Swing Indicator.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura per un potenziale rialzo del 50% dai livelli attuali.

Time frame mensile

Nel lungo periodo, invece, non si intravedono grossi problemi. Dopo mesi di lateralità, infatti, lo Swing Indicator sta per dare un segnale rialzista che potrebbe spingere le quotazioni fino alla massima estensione rialzista in area 68% per un potenziale rialzo di circa il 140%.

Solo una chiusura mensile inferiore a 23 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista.

Approfondimento

