L’arrivo del nuovo anno stimola tutti a fare nuovi progetti. Un nuovo anno significa un nuovo inizio e tutti vorrebbero che il futuro fosse migliore del passato. Questo proposito vale anche nell’ambito del risparmio.

Chi da un investimento non vorrebbe guadagnare in futuro di più di quanto ottenuto in passato? In questo articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa riveleranno come investire 45mila euro e trasformarli in 72.300 euro con un rendimento del 60% entro il 2030.

Il 2020 è stato un anno straordinario per i mercati finanziari

L’anno che verrà ricordato come quello della pandemia, si chiude con un buon risultato per i mercati finanziari. I mercati azionari americani sono sui massimi di sempre. In Europa la Borsa tedesca (XETR:DAX) è al top storico. Nel Pacifico l’indice giapponese Nikkei 225 è su valori massimi da 30 anni e in Asia le Borse cinesi sono in forte ascesa.

Lo stesso è accaduto al mercato obbligazionario. I tassi di interesse in calo, e ai minimi storici, hanno spinto al rialzo i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso, in particolare di quelle governative. Titoli come i BTP, hanno realizzato nel 2020 performance inimmaginabili in condizioni normali.

Ma il 2020 non è stato un anno normale. La crisi economica e i blocchi ai movimenti, hanno portato moltissimi risparmiatori italiani a lasciare i soldi sul conto corrente. Nel 2020 il risparmio in giacenza sui conti bancari ha raggiunto la straordinaria cifra di 1.700 miliardi di euro. Quasi il valore annuale del Prodotto Interno Lordo Nazionale.

Le strategie di investimento per il 2021

Tenere i soldi sul conto è stato un errore che ha condizionato molto l’andamento della Borsa italiana, che ha sofferto per tutto il 2020. A differenza della Borsa USA inondata di soldi anche da parte di risparmiatori privati. Questi hanno investito a piene mani sulle azioni a stelle e strisce, in particolare quelle del settore tecnologico.

Se errare è umano, tuttavia, prosegue il detto, perseverare è diabolico. Continuare a tenere i soldi sul conto sarebbe un errore imperdonabile. Se questo è vero, la domanda sorge spontanea: dove investire nel 2021? Facciamo l’ipotesi di un risparmiatore che ha 45mila euro da investire (ma se fossero 20mila euro o 75mila euro, il ragionamento non cambierebbe).

Se l’obiettivo fosse parcheggiare i soldi per qualche mese, la strategia migliore è quella di puntare su strumenti di breve termine. Come le obbligazioni a scadenza, con durata residua attorno ai 12/15 mesi. Meglio se corporate, per spuntare un rendimento più alto. Inoltre, i conti di deposito sono pur sempre una valida alternativa.

Perché investire con un obiettivo di lungo periodo

In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa voglio concentrarsi su chi ha un orizzonte temporale di investimento di qualche anno, idealmente 10 anni.

Perché proprio dieci anni? Perché siamo all’inizio di un decennio e perché questo decennio è iniziato con una pandemia che ha causato la peggiore recessione dai tempi dell’ultima Guerra Mondiale. Sarà un decennio di ricostruzione che potrebbe vedere i mercati finanziari volare. Un orizzonte di 10 anni, può dare il giusto tempo per poi raccogliere una opportunità di guadagno unica e irripetibile.

Quindi, essendo un investitore con 45mila euro e avendo 10 anni davanti per investire, dove conviene mettere i soldi? Facciamoci aiutare da uno studio fatto dalla società finanziaria JustETF.

Come investire 45mila euro e trasformarli in 72.300 euro con un rendimento del 60% entro il 2030

Nello studio è stato calcolato quanto si sarebbe guadagnato nel ventennio 2000-2019 investendo con portafogli dalla diversa composizione. Si va da un portafoglio investito totalmente nell’obbligazionario a un portafoglio investito al 100% in azioni. Analizzando portafogli con mix diverso tra obbligazioni e azioni.

Considerato il rapporto rischio/rendimento, la composizione migliore è quella che vede il 40% del risparmio investito in azioni e il 60% in obbligazioni. Questo portafoglio ha reso il 4,8% medio annuo. Nell’anno migliore ha guadagnato il 13,3% e nel peggiore ha perduto un 8,1%.

Immaginiamo di investire 45mila euro domani e attendere il 31 dicembre del 2030 per vendere. Quanto si guadagnerebbe se la media di rendimento annuo fosse del 4,8%? Calcolando l’interesse composto (ovvero il reinvestimento degli interessi maturati) 45mila euro diventerebbero oltre 72.300 euro. Il valore degli interessi sarebbe di 27.300 euro circa. In percentuale sarebbe il 60%.

