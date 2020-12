Per evitare problemi e infiltrazioni, il tetto di una casa (al pari delle grondaie) deve essere ispezionato regolarmente per verificare se ci sono tegole rovinate.

Le incurie riguardano più facilmente le case indipendenti che i condomini, dove i controlli sono disposti annualmente dai saggi amministratori. Chi ha una villetta o una baita, deve sempre avere a disposizione almeno una ventina di tegole da sostituire in garage o in cantina. E anche dei pezzi di metallo duttile, attrezzi idonei alle riparazioni e guarnizioni adesive.

Talvolta, durante un violento temporale le tegole difettose cedono, oppure qualcuna vola via. Ecco perché si tratta di un danno grave.

Come intervenire in emergenza e da soli se entra acqua dal tetto

Il tetto, una delle parti più importanti della casa. Un’infiltrazione d’acqua può essere molto dannosa e creare un grave disagio a persone e cose.

Correre a raccogliere l’acqua che entra in una stanza dal soffitto, con un recipiente, non basta. Bisogna intervenire il più presto possibile dall’esterno, anche sei piove. Talvolta sul tetto sono presenti abbaini e lucernari che permettono di arrivare agevolmente alle tegole rovinate. Se si riesce ad operare da una finestra a tetto o con una scala, senza uscire a camminare imprudentemente sulle tegole, ecco cosa fare. Seguiamo attentamente i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Sostituire una tegola piana o marsigliese

Se c’è una tegola rotta, rimuovere tutti i frammenti in giro prima di sistemare la tegola nuova.

Sollevare le due tegole della fila sopra a quella dove c’è la tegola rotta, con l’aiuto di due cunei di legno. Inserire la tegola da sostituire. Infilare sotto una cazzuola da muratore, sollevare e spingere, finché le sporgenze della tegola nuova si aggancino al listello.

Se l’infiltrazione si trova nel punto in cui le tegole incontrano le opere murarie, vuol dire che c’è un buco nella guarnizione di piombo o zinco. Bisogna riparare dalla pioggia l’area, pulirla bene e asciugarla più possibile per fare una riparazione temporanea.

Dobbiamo far aderire un pezzo di guarnizione autoadesiva. Se la tegola è modello marsigliese, per fissarla bisogna usare un chiodo di alluminio da 32 mm. E farlo passare attraverso il foro di aggancio previsto in questo modello. In sostanza, bisogna inchiodare la sporgenza al listello o fissarla con un gancio.

Sostituire una tegola di ardesia

Come intervenire in emergenza e da soli se entra acqua dal tetto. Se entra acqua in montagna, da un tetto in ardesia, bisogna far scivolare un cacciavite, o uno strumento piatto e appuntito, sotto la tegola rotta, fino a trovare i chiodi che la tengono ferma.

Adesso possiamo togliere i pezzi danneggiati di ardesia. Ora procuriamoci una striscia di metallo da cm 20×25, dobbiamo inchiodarla alle travi del tetto con chiodi di alluminio e, quindi, ripiegarla sulla tegola. Inchiodiamo bene la striscia al listello sul quale sono fissate le tegole della fila inferiore a quella che stiamo sostituendo.