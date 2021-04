Qualche giorno fa abbiamo parlato del burpee, un esercizio da fare a corpo libero e che allena in maniera completa tutto il corpo.

Apparentemente semplice, il burpee non è adatto a tutti. Chi parte da zero lo può trovare un po’ impegnativo e deve allenarsi con costanza e pazienza per riuscire ad eseguirlo correttamente.

Oggi invece vogliamo rivolgerci a chi è già abbastanza allenato. Chi, infatti, sa eseguire bene una serie completa di burpees, può ottenere risultati ancora migliori applicando delle varianti. Vediamo allora come intensificare questo esercizio per ottenere una forma fisica davvero strepitosa che ci farà invidiare da tutti.

Side plank

Integriamo il nostro esercizio base aggiungendo un plank laterale, da eseguire sul fianco. Quando si scende in posizione di plank frontale, prima di riportare le gambe in avanti e i piedi vicino alle mani, ruotare il corpo su un lato mantenendo la posizione di side plank per qualche secondo. Quindi ritornare in posizione di plank classico e concludere il burpee nella maniera classica.

Ad ogni ripetizione, alternare il lato destro e poi quello sinistro, o viceversa.

Gradino o sgabello

Questa versione di burpee richiede un picco di sforzo per il balzo finale che deve essere esplosivo.

Sistemare davanti a sé uno sgabello, un gradino, uno step o qualcosa di simile. Basta che si tratti di circa 10 cm di altezza. Una volta completato l’esercizio, nel fare il salto finale, balzare sul gradino a piedi uniti.

Push up

Eseguire l’esercizio come di norma. Quando si raggiunge la posizione di plank, prima di riportare in avanti le gambe, fare un push up completo, e poi concludere l’esercizio nella maniera classica.

Questi che abbiamo visto, sono solo alcune delle varianti di come intensificare questo esercizio per ottenere una forma fisica davvero strepitosa che ci farà invidiare da tutti.

Con un po’ di fantasia possiamo unire tra loro queste varianti e creare così nuove modalità di esecuzione del burpee per rendere l’esercizio sempre più impegnativo.