Se si è amanti degli animali, sicuramente almeno una volta nella vita si avrà avuto a che fare con un parrocchetto. Questo uccellino è una compagno molto piacevole: è infatti molto socievole e tenero.

A volte, però, possono crearsi dei piccoli inconvenienti come le beccate, facili comunque da risolvere. Ecco spiegato come insegnare al proprio pappagallino a non beccare.

Scopriamo insieme come impartirgli una giusta educazione.

Come educare il proprio animaletto domestico

Come insegnare al proprio pappagallino a non beccare? In primo luogo è fondamentale sceglierne uno di giovane età. Questo permetterà di instaurare fin da subito un legare con l’uccello.

È importante coltivare un rapporto fisico fin da subito. fortunatamente non sarà difficile grazie alla socialità di questi animali domestici. È consigliabile, quindi, accarezzarlo spesso e dargli da mangiare direttamente nelle proprie mani.

Il cibo rappresenta, infatti, un rinforzo positivo e lo aiuterà a non avere più paura di chi ha di fronte. Per questo è anche importante non muoversi in maniera brusca. Ma avvicinarsi lentamente per non spaventarlo.

Allo stesso modo bisogna evitare di alzare troppo la voce. Meglio rivolgersi all’animaletto con toni di voce dolci.

Inoltre bisogna capire se la cocorita morde per abitudine o solo in determinate circostanze. Come, ad esempio, nel caso di stanchezza o malessere fisico. In quest’ultimo caso bisogna essere proattivi e lasciarla stare nel momento in cui si verificano queste condizioni.

Altre volte, invece, può beccare semplicemente per gioco. Qui è importante essere calmi e mettere in atto un comportamento assertivo. Basta dire con voce calma e profonda “no” e poi coprire la gabbia con un lenzuolo. Per l’uccellino sarà spiacevole non vedere il mondo circostante e per questo dovrebbe limitare il proprio comportamento.

Ecco spiegato, dunque, come insegnare al proprio pappagallino a non beccare. Sempre rimanendo in ambito cocorite, consigliamo di consultare questo articolo che spiega dei metodi molto pratici per determinare se siano maschi o femmine.