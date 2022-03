Come insegnare al cane a giocare nel modo corretto per non farlo diventare aggressivo e per non avere problemi con altri cani

Educare un cane è una delle sfide più affascinanti che la vita ci mette davanti. Un’operazione complessa, che richiede grande responsabilità, diversa per ogni razza e che allo stesso tempo può regalarci enormi soddisfazioni. Sappiamo bene che i cani sono animali estremamente intelligenti e ricettivi. Per questo motivo non dovremmo mai lasciare niente al caso. Anche quando si parla di gioco. Molti sottovalutano questo aspetto e si ritrovano con animali ingestibili e che si divertono in maniera troppo aggressiva. Ma niente paura. Ecco come insegnare al cane a giocare per garantirgli stabilità ed equilibrio, sia in casa che nei rapporti con i suoi simili.

Poniamo dei limiti al gioco

Giocare è un’attività fondamentale per il cane. Gli permette di controllare gli istinti, di sfogarsi e di regolarsi con la bocca. Nei primi mesi di vita l’animale tenderà a mordicchiare tutto ciò che gli capita davanti. Mani e mobili compresi. Uno dei metodi più efficaci per smorzare questo atteggiamento è quello di seguirlo e poi sostituire immediatamente ciò che morde con un giocattolo.

Se inizia a mordere il giocattolo premiamolo. Molto probabilmente inizierà ad associare lo sfogo proprio a esso. Se invece l’eccitazione sale troppo e il cane inizia a ringhiare o a tirare su il pelo, è il momento di fermarsi e ignorarlo. Ricominceremo a giocare non appena si sarà calmato. È il modo più efficace per fargli capire che sta esagerando con la foga.

Insegniamogli, infine, a riconoscere gli oggetti con cui giocare. Ne va della salute della nostra casa e del portafogli. Se il cane inizia a giocare con cose non sue, ignoriamolo e togliamogliele di bocca. Quando va a prendere un giocattolo e ce lo porta, diamogli un gustosissimo biscotto.

Attenzione ai giochi di forza o competitivi

Con alcune razze di cane più mordaci o più portate all’aggressività, dovremo imparare a calmare questo istinto fin dai primi mesi. E il segreto è quello di partire proprio dal gioco. Evitiamo sempre giochi come il tiro alla fune, la lotta corpo a corpo sul letto e simili. Altrimenti gli faremo passare il messaggio che è quello il modo giusto di giocare.

Come insegnare al cane a giocare nel modo corretto per non farlo diventare aggressivo e per non avere problemi con altri cani

Un’altra ottima strategia è quella di far stancare il cane tenendolo impegnato con attività stimolanti. Un cane stanco e appagato non avrà motivo di sfogarsi su di noi, sugli oggetti o sui suoi simili. Quindi non rinunciamo mai alle passeggiate, se ne abbiamo la possibilità, e magari portiamo con noi i suoi giochi preferiti.

Un’ora al giorno di attività intensa associata al gioco con la palla, al recupero di oggetti e agli stimoli olfattivi potrebbe essere sufficiente.

Proviamo anche a lavorare sui comandi e magari tentare la strada dell’agility dog. Non ci servirà per mostrare agli altri la nostra abilità di addestratori. Sarà invece fondamentale per insegnare l’autocontrollo a Fido.

