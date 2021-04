Non è facile educare i figli, non esiste un’enciclopedia educativa, né un corso da genitore che possa aiutare a gestire i capricci e le marachelle dei bambini.

Essere esigenti o permissivi, strillare quando combinano qualche guaio o rimproverarli con l’effetto zen che più calmi non si può. Sono i dilemmi che si affrontano quotidianamente in casa e fuori.

L’obiettivo è farli crescere e maturare in armonia, prenderli per mano in un percorso di comprensione e collaborazione senza stressarli né mortificarli.

Ma come insegnare ai bambini il rispetto delle regole in modo chiaro?

Oltre tutto l’amore del mondo è fondamentale dare delle regole concrete e fattibili, semplici e comprensibili, cercando di mantenere l’autorevolezza e la pazienza.

10 consigli sui comportamenti da seguire per essere ascoltati e rispettati

Imparare a mantenere la calma e un tono di voce adeguato, anche quando sbagliano. Urlare non porta a nessun esito positivo.

Non dare punizioni eccessive, meglio delle piccole conseguenze, non è con la paura che arriva il messaggio finale, meglio interrompere qualsiasi attività per dare loro il tempo di riflettere.

Spiegare le motivazioni in modo diretto e semplice, sono sempre dei bambini e non si può pretendere che comprendano discorsi troppo lunghi e complicati.

Imparare a dire di no, rifiutare proposte fuori luogo e assurde senza sensi di colpa, devono capire cosa può essere concesso, magari attraverso delle alternative.

Dare un tempo per svolgere qualsiasi tipo di attività, senza minacciarli, ma sotto la forma di gioco.

Comprenderli nei momenti di rabbia e sfogo, la presenza fisica della mamma o del papà li rassicura.

Non litigare con il partner davanti ai figli mai sulla loro educazione, scegliere altri momenti per discutere sul metodo educativo migliore da perseguire.

Non cambiare le regole dall’oggi al domani, i bambini si confondono facilmente, mantenere una linea coerente sempre.

Infine, non giudicarli mai, la loro personalità è ancora labile, le etichette rischiano di condizionare i loro comportamenti futuri.

Dare spazio alle loro emozioni, essere sensibile ed avere dei sentimenti è una cosa normale ma che gestiranno pian piano insieme ai genitori.

Come insegnare ai bambini il rispetto delle regole in modo chiaro con un semplice cartellone

È utile fare insieme a loro un simpatico cartellone delle regole, un’attività ludica che farà divertire i bambini. Scegliere poche ma chiare e concise regole e trascriverle usando pennarelli colorati e disegnini. Ogni volta che rispettano una regola inserire una stellina o un fiore, quando avranno collezionato ad esempio 10 stelline, per gratificarli, riceveranno un premio speciale tutto per loro.