Un piatto di pollo, vitello o un primo piatto di pesce hanno tutti bisogno del giusto mix di sapori speziati per confortare il palato. Ogni taglio di carne o tipologia di pesce tende a rimanere secca nel palato, quando non è insaporita e inumidita dalle spezie. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostra come insaporire la carne e il pesce per non avere più cibi secchi e stopposi, con questi 3 mix speziati.

Insaporire con l’affumicato

Il primo dei 3 mix per insaporire carne e pesce intende esaltare il sapore affumicato della cottura sulla griglia. L’ingrediente principale è naturalmente il peperoncino in polvere. È possibile scegliere il peperoncino più adatto ai propri gusti e dal grado di piccantezza preferito.

Per chi intende conferire una nota piccante, ma senza esagerare, consigliamo la paprika dolce o il peperoncino di Cayenna; il piatto piccherà ma non troppo. Il primo mix è quindi a base di peperoncino in polvere, pepe nero, cipolla disidratata, aglio in polvere, cumino, paprika affumicata e sale affumicato.

Questo mix è perfetto per insaporire carne e pesce cotti alla griglia. Consigliamo il suo utilizzo particolarmente su pollo e bistecca e sui gamberi.

Una carne di pollo perfetta

Come insaporire la carne e il pesce per non avere più cibi secchi e stopposi? Ma con i mix di spezie secche, ovviamente. La particolarità è che è possibile conservare, queste polveri magiche speziate, all’interno di comodi vasetti e utilizzarle più e più volte.

Il secondo mix è perfetto se accostato con il pollo, perché conferisce una marinatura agrodolce che sposa perfettamente il gusto del pollame. Per prepararlo, mischiare aglio in polvere, pepe nero, sale, peperoncino di Cayenna, cumino, paprika, curry e zucchero di canna. Un perfetto mix agrodolce per gustare un pollo mai secco e stopposo.

Un mix che rinfresca il palato

L’ultimo mix è perfetto per accompagnare pesce e verdure grigliate, perché è un mix fresco e acido al punto giusto. L’unica accortezza è quella di grattugiare della scorza di limone e farla seccare bene in forno. Questo procedimento è fondamentale per eliminare tutta l’umidità, che altrimenti provocherebbe la formazione di muffa nel mix conservato per tempi prolungati.

Per preparalo aggiungere alla scorza di limone disidratata del pepe nero, sale, cipolla disidratata, timo secco e aglio in polvere. Questo rinfrescherà il palato, esaltando il sapore di verdure e pesce.

Ecco come insaporire la carne e il pesce per non avere più cibi secchi e stopposi.