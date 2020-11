È molto importante iniziare la giornata con dolcezza e il plumcake al miele e cannella è il dolce giusto. Il suo profumo riempie gli ambienti sprigionando un dolce calore. Il plumcake al miele e cannella è facile da preparare, richiede una preparazione di 25 minuti e una cottura di 50 minuti.

Come iniziare la giornata in dolcezza con plumcake al miele e cannella: ingredienti

Ecco la lista degli ingredienti per sei persone:

a) 200 gr di farina;

b) 200 gr di zucchero;

c) 200 gr di burro;

d) cinque uova;

e) due cucchiai di cannella in polvere;

f)un cucchiaio di miele;

g) 100 gr di mandorle tritate;

h) ½ bustina di lievito per dolci;

i) sale;

j) burro per lo stampo.

La preparazione impegna circa 25 minuti

Ecco come iniziare la giornata in dolcezza con il plumcake al miele e cannella, profumato e facile da preparare.

La prima cosa da fare e sgusciare le uova separando in due recipienti il tuorlo dall’albume. In un pendolino sciogliere leggermente il burro. Montare in una ciotola i tuorli d’uovo con lo zucchero, finché il composto non assumerà un colore chiaro, si consiglia di usare una frusta elettrica.

Sempre lavorando gli ingredienti, aggiungere il burro, la cannella, la farina setacciata, il miele, le mandorle, il lievito.

Da parte montare gli albumi a neve con un pizzico di sale.

Nella ciotola con il composto unite gli albumi a neve e mescolate bene, fino a rendere il composto omogeneo.

Versare il tutto in uno stampo precedentemente imburrato e spolverato di farina. Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 50 minuti.

Togliere il plumcake dal forno e lasciarlo riposare per cinque minuti.

Lasciare raffreddare il dolce e servire a fette accompagnato da un latte macchiato, un cappuccino o una spremuta d’arancia.

Per i piccoli golosi è possibile cospargere le fette del dolce con nutella o marmellata, il risultato è assicurato