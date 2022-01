Il nuovo anno è iniziato e molti di noi hanno dei buoni propositi per i prossimi 12 mesi. C’è chi si vuole mettere a dieta, chi ha deciso di smettere di fumare e chi si vuole lanciare in una nuova passione.

Uno dei propositi più frequenti è quello di essere più responsabili con le proprie finanze, risparmiando di più e investendo correttamente i propri soldi. Un risparmio maggiore permette anche di arrivare a fine mese senza il terrore delle bollette da pagare.

Oggi, dunque, diamo alcuni consigli utili, che permettono proprio di mettere da parte più soldi, senza sforzarsi troppo. Vediamo quindi come iniziare il 2022 al meglio risparmiando soldi in casa ed evitando spese inutili.

Le scelte da fare

Innanzitutto, dobbiamo guardare indietro e vedere quali sono state le spese che hanno pesato di più sul nostro portafoglio nei mesi passati. Partiamo dalle vacanze natalizie: abbiamo speso molto per i regali e poi per le cene.

Di regali, per fortuna, non dovremo più farne così tanti fino al prossimo dicembre, quindi sotto quell’aspetto siamo a posto. Per quanto riguarda le cene, invece, esse ci hanno impegnato tanto tempo e tanto denaro.

Per cui il nostro primo consiglio è di evitare di uscire troppo nel prossimo mese. Dopotutto, ci siamo già regalati tante prelibatezze a Natale, quindi è bene ridurre un po’ le occasioni in cui si esce a mangiare. Questo magari farà bene alla nostra linea e ci permetterà di dimagrire. Di sicuro, sarà anche il nostro portafoglio a ringraziare.

Come iniziare il 2022 al meglio risparmiando soldi per la casa ed evitando spese inutili

Proseguiamo con un altro consiglio legato al cibo, però quello che compriamo al supermercato. Troppo spesso, infatti, buttiamo via del cibo perché lo lasciamo scadere oppure perché non sappiamo riciclare gli scarti in cucina, come le bucce di limone o i ciuffi di carota. Noi consigliamo di aprire il libro di ricette e di imparare dei modi di riutilizzare questi scarti alimentari.

Per quanto riguarda gli alimenti che scadono, invece, invitiamo a controllare ad ogni pasto che cosa sta per scadere e di dare sempre priorità a quello. Ancora meglio, bisognerebbe fare una pianificazione settimanale di ogni pasto, per consumare tutto in maniera razionale.

Concludiamo con un rapido consiglio: una volta che iniziamo a risparmiare soldi, non spendiamoli tutti per toglierci uno sfizio. Rivolgiamoci a qualcuno che ne capisca di risparmio e capiamo quale parte delle nostre finanze può essere investita e in che modo.