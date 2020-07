L’e-commerce è una delle maggiori fonti di guadagno al giorno d’oggi. In questo articolo si spiegherà come iniziare a guadagnare facilmente tanti soldi su internet. Infatti è più semplice di quanto possa sembrare.

Il dropshipping è un modello di business da casa sempre più popolare, che consiste nel vedere dei prodotti online senza possederli materialmente. La merce viene infatti messa a disposizione da un produttore o da un fornitore detto “dropshipper”, pertanto il costo di investimento iniziale è basso e ragionevole rispetto ai risultati ottenibili con tempo e duro lavoro.

Infatti, vi ritrovereste ad essere i proprietari di un vostro negozio online senza però dovervi occupare di rifornire il magazzino di stoccaggio. La vostra funzione sarà quella di intermediario tra il cliente ed il dropshipper. In gergo, un “retailer”.

Come funziona il dropshipping?

Schematizzando questo modello di vendita, lo si potrebbe riassumere in tre fasi: l’acquisto del prodotto da parte del cliente, la notifica dell’avvenuto ordine da parte del retailer al dropshipper e la spedizione del pacco da parte del fornitore al cliente. Il guadagno consisterà nella differenza tra i soldi che dovrete al fornitore per la merce e il prezzo che il cliente ha pagato per acquistarla nel vostro negozio online. L’unica conoscenza richiesta è quella di cui abbisogna ogni persona che intende iniziare a lavorare nel settore del marketing: la capacità di promuoversi e di pubblicizzarsi per far conoscere il proprio negozio online.

Come iniziare a guadagnare facilmente tanti soldi su internet con il Dropshipping?

Prima di tutto, bisogna scegliere se creare un proprio dominio di e-commerce o se appoggiarsi ad uno già esistente (come eBay o AliExpress). Se si è alle prime armi sarebbe ragionevole creare il proprio negozio online su un sito già esistente per ottenere maggiore visibilità. In quest’articolo si leggerà del metodo di vendita su eBay, uno dei siti di e-commerce internazionale più noti al mondo.

Trovare un dropshipper:

Prima di tutto, però, bisogna scegliere il settore di commercio del quale ci si vuole occupare. È preferibile sceglierne uno particolarmente gettonato, così da rivolgersi ad un’utenza più ampia. Esistono numerosi siti tramite i quali è possibile informarsi sui prodotti più venduti su eBay. Solo fatto ciò si potrà cominciare la ricerca del proprio dropshipping. L’ideale sarebbe rivolgersi a compagnie certificate che si occupano specificatamente di questo business: ne esistono ormai sempre di più sia in Italia che all’estero. Una buona selezione del fornitore è importantissima. Infatti, ricorda che anche se ci si affida ad un dropshipper la responsabilità della consegna della merce rimane del retailer e pertanto è ideale dedicare molto tempo ad una scelta che si rivelerà poi cruciale per la riuscita dell’attività.

Aprire il proprio negozio online su eBay o vendere da privato?

Una volta avuto accesso al portale di eBay è necessario creare un proprio account, registrandosi al sito. In alto a sinistra è infatti possibile individuare la scritta: ‘’Ciao! Accedi o registrati’’. Cliccando sull’opzione registrati si avrà modo un proprio account utente nel giro di pochi minuti. Fatto ciò, bisogna scegliere se aprire un proprio negozio online o se vendere da privato. Entrambe le opzioni hanno dei vantaggi e degli svantaggi, anche se vendere su eBay da privato non è consigliabile in caso si abbia intenzione di portare avanti un business a lungo termine come quello che il dropshipping richiede per iniziare davvero a guadagnare. Per aprire un negozio su eBay bisogna registrarsi come account professionale-aziendale o trasformare il proprio account privato in un account business. Il noto sito di e-commerce mette a disposizione tre tipologie di negozi:

a) negozio Base;

b) negozio Premium;

c) negozio Plus.

I costi di avviamento dell’attività consistono infatti proprio nell’acquisto di uno dei tre pacchetti succitati, che offrono diversi vantaggi al negoziante.

Come iniziare con il piede giusto la propria esperienza di Retailer?

Una volta però avviato il negozio online e trovato un dropshipper, bisogna concentrarsi sullo sviluppo di un piano di marketing, da supportare tramite sponsorizzazioni (via social, ad esempio) che consentano di raggiungervi al più ampio bacino di clientela possibile. La cura delle descrizioni degli annunci e delle fotografie scelte per i prodotti è un elemento essenziale per un’efficace autopromozione.

Abbiamo spiegato come iniziare a guadagnare facilmente tanti soldi su internet e ora dovete solo iniziare a darvi da fare!