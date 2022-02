Anche se si preferisce portare i mini abiti in primavera sono molte le donne che li indossano anche in inverno. In questa stagione li “accompagnano” e coprono con cappotti oppure lunghi piumini.

Le più freddolose non vedono l’ora dell’arrivo della primavera, per sfoggiare i loro mini abiti ed essere sexy e al tempo stesso eleganti.

Il primo abitino nero ha fatto la sua comparsa negli anni venti, con Coco Chanel apportando una vera e propria rivoluzione nel modo di vestire delle donne di quell’epoca, a tal punto che tutt’ora quasi tutte abbiamo nel nostro armadio un bel vestitino corto.

Col trascorrere del tempo la lunghezza dapprima sul ginocchio è andata via via riducendosi nei fatidici anni ‘60, con i vestiti a sacco e dalle linee a trapezio.

In questi anni con Twiggi hanno avuto un enorme successo grazie alle tantissime versioni, tutte con un unico scopo: mettere le gambe in mostra.

Come indossare i mini abiti di questa primavera 2022 per sembrare più alte e quali errori evitare

Nelle sfilate della primavera estate 2022 riappaiono i famosi baby doll di Dior con stampa monogramma Chanel. Sembrano interessare anche i mini vestiti di Versace in pelle, molto corti con tantissimi colori e applicazioni varie.

Anche se questi capi vestono qualsiasi tipo di fisico, anche quello più minuto, non è detto che alcune si possano chiedere quale tipo di mini abito le si adatti bene e non sembrare più bassa.

Infatti, ora vedremo come indossare i mini abiti di questa primavera e quali sono gli errori da evitare.

Il primo errore da non fare è acquistare un mini abito della lunghezza sbagliata.

Una volta indossato, occorre farlo sistemare da un sarto di fiducia, per far sì che il vestito sia della lunghezza giusta e ci faccia apparire con delle belle gambe lunghe.

Se fuori fa freddo ed abbiamo intenzione di indossare il mini vestito, occorrono delle calze dello stesso colore. Quelle monocromatiche sono adatte alle più basse perché con la loro forma esaltano il fisico.

Se la scelta cade sui mini vestiti voluminosi, attenzione al punto vita. Per le più minute, questi abitini potrebbero rendere visivamente il fisico più basso e quindi il punto vita va evidenziato.