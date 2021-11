Con l’arrivo dell’inverno e delle fredde giornate tutte noi vorremo essere sempre al calduccio, a casa davanti al camino o avvolte nelle nostre soffici coperte.

Purtroppo non è sempre possibile e siamo costrette a vestirci e ad affrontare la giornata anche al freddo.

In questo articolo spieghiamo come indossare e abbinare i maglioni per stare calde e non apparire grosse e goffe quando usciamo da casa per recarci al lavoro, oppure a fare compere o a fare altro.

In tante preferiamo evitare i caldi maglioni invernali esposti nelle vetrine e sempre di moda, perché tendono ad ingrossare la figura specialmente di chi ha qualche chilo in più.

Si ritiene che le maxi maglie stiano bene solo alle donne molto magre. In effetti non è proprio così, ogni capo d’abbigliamento va indossato e contestualizzato seguendo semplici criteri.

Addirittura, se ben abbinato riesce a nascondere eventuali rotolini.

Ecco come indossare e abbinare i maglioni per stare calde e non apparire grosse e goffe

Vediamo come abbinare questo capo che ci terrà calde nei prossimi mesi invernali.

Maxi maglia e jeans skinny

Abbinare il maglione ad un paio di jeans skinny e cropped scuri che aiutano a slanciare la figura e a snellire le gambe è un’ottima scelta. Se abbiamo deciso di acquistare un maglione un po’ stravagante e molto colorato non sarà un problema. Indossare un paio di stivali col tacco, oppure abbinare al jeans un paio di ankle boots faranno sembrare le gambe ancora più affusolate.

Maxi maglia e pantalone a sigaretta

La scelta dell’abbinamento è ottima anche con pantaloni a sigaretta e scarpe basse, magari indossando sotto il maxi maglione una camicia con il colletto.

Un bel paio di stivali cuissard con leggings e un maxi maglione sono il top.

Questo tipo di abbinamento serve riequilibrare le proporzioni e a slanciare la figura.

Maxi maglia e pantalone in ecopelle

Uno degli outfit che troviamo spesso sui social è il pantalone in ecopelle con maxi maglione. Così vestite appariremo sexi e attualissime, poiché il pantalone in ecopelle è un capo che va molto di moda negli ultimi anni. Le gambe sembreranno più lunghe e slanciate indossando un bel paio di scarpe col tacco e dello stesso colore del pantalone.