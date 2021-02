Col freddo, indossare abiti morbidi e caldi, fa sentire protetti. Quindi anche i tessuti dei vestiti vengono adattati alle temperature. Gli abiti in maglia sono un indumento perfetto per le basse temperature. Ne esistono di varie lunghezze e tipologia di tessuto, adattandosi a look classici ma anche sofisticati.

Per avere qualche consiglio su come indossare con eleganza e stile i vestiti in maglia e lana, basta proseguire con la lettura dell’articolo. Grazie ad alcuni semplici accorgimenti si otterrà uno stile personalizzato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Varie lunghezze e diversi accessori

Anche i vestiti in maglia hanno lunghezze e modelli diversi. A questi si preferisce abbinare specifiche calzature o accessori. Se si acquista un vestito in maglia di lunghezza media, sarà preferibile indossare uno stivale al ginocchio. Si otterrà così un effetto slanciato.

Gli stivali al ginocchio, poi, vanno bene anche con un abito in maglia lungo. Ovviamente è il caso di indossare dei collant o delle calze pesanti abbinate al vestito. Vanno bene anche delle calze autoreggenti non troppo visibili da sotto il vestito.

Per quanto riguarda la parte superiore, per i vestiti longuette l’effetto migliore si ottiene con cappotti o scialle che abbiano la stessa lunghezza. Al massimo leggermente più corti. Indossare un cappotto più lungo non avrebbe senso. Contrariamente, per i vestiti lunghi è meglio qualcosa che arrivi ai fianchi. In entrambi i casi è meglio non optare per un piumino che tira su il vestito.

I vestiti in maglia corti non sono altro che lunghi camicioni. Quindi si possono utilizzare con o senza un pantalone sotto. Nel caso si decidesse di indossarli senza, l’occhio cadrà sulle gambe. Scegliere un bel paio di calze, scarponcini alla caviglia ankle boots o addirittura scarpe da ginnastica. Anche i jeans fanno la loro figura, basta che siano stretti a sigaretta o slim.

Come indossare con eleganza e stile i vestiti in maglia e lana

Per quanto riguarda gli accessori. I vestiti lunghi amano essere spezzati da cinture, cinturoni, nastri etc. Anche un vestito di media lunghezza potrebbe stare bene con una cintura. L’importante è non ottenere l’effetto “arricciato”. La cintura deve permettere al vestito di cadere tranquillamente.

I vestiti corti amano le pochette e le borse con lunghe a tracolla. Mentre i vestiti lunghi si possono spezzare con borse più grandi e ingombranti. Orecchini e collane? Utilizzare la regola dell’opposto: vestito lungo orecchini piccoli, vestito corto orecchini e collane lunghi.