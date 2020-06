Finalmente riapriamo agli amici le terrazze, i giardini, i balconi affacciati sul mare. Diffusori, incensi e spray profumati ci aiutano a ridurre i livelli di stress. Offriamo ai nostri affetti tanti odori piacevoli che arrivano direttamente al sistema limbico. Che procurano un impatto immediato sul mondo emotivo. E sempre più li invitiamo a condividere momenti di raro benessere in piscina o nell’idromassaggio. In cucina è perfetto il limone, in altre stanze sono indicate tutte le note verdi, come eucalipto e petit grain. Negli ambienti dove si fa smart working, spruzziamo rosmarino, timo e menta. Il profumatore Biofficina Toscana rilascia un aroma di lavanda e arancia. Essenze perfette per profumare l’ambiente della prima colazione. Ecco quali sono le nuove piacevolezze di cui circondarsi.

Il rito del bagno

Indispensabili per la ritualità orientale, il guanto di crine di pelo di cavallo, la spugna loofah fabbricata con una pianta tropicale, il sapone nero con olio e semi di olive macinati. E ancora l’argilla bruna o grigia detta rhassoul che forma una pasta da applicare sulla pelle per rimuovere le impurità. La nuova collezione di prodotti per il corpo Baija porta in casa gli aromi dell’hammam. Sapone nero all’eucalipto, liquido o in pasta e Gant Kassa per una detergenza top quotidiana. L’officina Buly estende la sua gamma di oli straordinari estratti da semi, frutti, fiori e radici. Piccoli miracoli vegetali per la pelle e i capelli.

Come in un hammam

Le acque profumate, diversamente dai profumi, si possono spruzzare su corpo e capelli, ci offrono un’aura di energia positiva. Sono formulate a bassa concentrazione e pochissimo alcool. Le più adatte in questo momento sono quelle agrumate, veri e propri antidepressivi naturali. Note fiorite e e floreali sono la base di Eau Fusion di Biotherm, rigenerante per corpo e mente. Agrumi, fiori bianchi e cocco sono il cocktail proposto da Shiseido. Collistar vince in tre mosse con la sua acqua aromatica a base di bergamotto, arancia e petit grain,

Stare comodi, stare freschi

Abiti lunghi e scarpe comodissime, perfetti un aperitivo in giardino o in terrazzo. Capelli raccolti con un fermaglio e perchè no un turbante, come una diva di Hollywood. Si attende l’alba indossando un un maxiabito in madras Polo Ralph Lauren o una maxicamicia con ruches. Ai piedi comodi sabot in corda firmati Gucci o gli iconici mocassini Brera di nappa traforata effetto paglia, di Fratelli Rossetti.