Svegliarsi al mattino, specie dopo una notte turbolenta, o addirittura insonne, è una delle azioni più difficili da compiere. Ma tutto dipende da come abbiamo regolato il nostro “orologio interno”.

C’è chi è mattiniero di natura e riesce a svegliarsi senza l’ausilio di sveglie e dispositivi appositi.

Altri non riescono a svegliarsi e preferirebbero stare a letto qualche altro minuto, che poi diventano ore.

Escludendo, in questa sede, tutti i disturbi legati a questi meccanismi, oggi vedremo come risolvere un problema comune a tutti. Infatti, andremo a spiegare come impostare la sveglia del cellulare, inserendo la propria canzone preferita ed iniziare la giornata con l’umore giusto.

Si può andare oltre le solite suonerie predefinite

Se siamo abituati a svegliarci con la sveglia del cellulare, ci saremmo chiesti, prima o poi, se ci fosse un modo per modificare la suoneria.

Infatti, molto spesso, si lasciano le suonerie predefinite del telefono. Alcune sono carine ed aiutano a risvegliarsi con tranquillità, anche grazie al fatto che sono riprodotte con un volume crescente.

Ma dopo un po’ di tempo, anche le suonerie più orecchiabili diventano i peggiori suoni mai ascoltati nella vita. Questo perché associando l’atto di svegliarsi sempre alla stessa suoneria, arriveremo per odiarla.

E quindi ciò che ci faceva svegliare bene, può rivelarsi un fattore decisivo per l’umore con cui iniziamo la giornata.

Come impostare la sveglia del cellulare inserendo la propria canzone preferita ed iniziare la giornata con l’umore giusto

Per svegliarsi al mattino con il mood giusto, forse la soluzione potrebbe essere quella di impostare la nostra canzone preferita come suoneria della sveglia.

Per farlo è molto semplice.

Se siamo su Android, basterà andare su Orologio e selezionare Sveglia. Ora clicchiamo sull’orario che vogliamo modificare e clicchiamo su Tono Sveglia. In alto a destra, o in fondo alla lista, dovrebbe esserci una “+”. Ora possiamo scegliere se impostare una canzone da Spotify o dall’archivio di canzoni.

Anche per i possessori di IPhone il procedimento è il medesimo.

Quindi da oggi in poi, possiamo svegliarci al ritmo delle nostre canzoni preferite. Occhio a non mantenerla fissa per molto tempo, però, altrimenti arriveremo a disprezzare anche queste!