Non è raro imbattersi in persone che soffrono di diversi tipi di fobie. Esistono tantissime fobie, le più comuni sono quelle di ragni, serpenti o animali vari. In questo caso non si tratta di fobie invalidanti, chi ne soffre è in grado di continuare a vivere una vita perfettamente normale.

La fobia di cui si tratterà nel presente articolo, invece, ha la capacità di rendere decisamente difficile la vita di chi ne soffre.

Si sta scrivendo della amaxofobia, una fobia invalidante che consiste nella paura di utilizzare l’automobile. Non è la semplice paura di prendere la macchina che, a volte, si manifesta nei mesi immediatamente successivi il conseguimento della patente.

Secondo alcuni studi ben il 33% della popolazione soffre di questa fobia, la percentuale maggiore è diffusa tra le donne.

Molti soggetti lasciano che questa fobia decida tutta la loro vita, arrivando persino a rifiutare proposte lavorative. Ecco come impedire che questa fobia ci rovini la vita.

Come si manifesta

Si tratta di un vero e proprio timore che assale mentre si è alla guida o alla sola idea di farlo.

Non tutti coloro che soffrono di questa fobia lo manifestano nel medesimo modo. Infatti, per alcuni, consiste nel terrore di salire in macchina mentre per altri è legato alla paura di guidare.

Ci sono persone che non vogliono la responsabilità di avere altre persone in macchina, altre che non guidano senza il supporto di altri. Inoltre, per completare il quadro, sarà necessario menzionare coloro che hanno paura di guidare in autostrada e coloro che percorrono solamente brevi tragitti conosciuti.

Questa fobia, come le altre, si manifesta con i sintomi tipici dell’ansia: tremori, sudorazioni fino a veri e propri attacchi di panico.

Cause

Questo tipo di fobia può manifestarsi per via di situazioni differenti. Alcuni sviluppano questo timore a seguito di un incidente a cui si è assistito o vissuto in prima persona.

Inoltre, è possibile cominciare a soffrire di amaxofobia a seguito di racconti di incidenti spaventosi o, in generale, di brutte esperienze.

Alcune volte questa fobia è correlata ad altre fobie. Si manifesta facilmente in soggetti che soffrono di attacchi di panico.

Come rimediare

Nel caso di lieve forma di ansia basterà essere accompagnati nella guida da un soggetto esperto.

In caso contrario, invece, sarà importante rivolgersi a un professionista che, attraverso un percorso di terapia, potrà aiutare ad uscirne. Sarà fondamentale cercare di modificare i propri atteggiamenti. E dimenticare i processi che innescano la fobia.

Si tratta di una paura che è decisamente sproporzionata rispetto alla pericolosità della situazione. Una fobia che rischia veramente di rovinare la vita di chi ne soffre, per questo sarà necessario impedire che questo succeda.