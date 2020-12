Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I carciofi sono tra le verdure protagoniste della stagione fredda. Possiamo trovarli fin da inizio novembre, e rimangono sulle nostre tavole fino alla primavera. La nostra tradizione culinaria ci regala innumerevoli ricette con i carciofi. Dai classici carciofini sott’olio, alle mammole arrostite, alle insalate di carciofi crudi.

Inoltre, i carciofi non sono solo buonissimi, ma anche ricchi di sostanze nutritive. Oltre alle fibre, contengono vitamina C, vitamine del gruppo B, fosforo, magnesio e potassio.

Purtroppo, però, i carciofi hanno anche un inconveniente: tendono a macchiare di nero tutto quello che toccano: dal tagliere, ai piatti, alle nostre mani, e anche i nostri denti, se li mangiamo crudi. Ma niente paura, esiste un metodo semplicissimo per evitare questo problema. Ecco come impedire che i carciofi macchino di nero mani e denti.

Basta un po’ di limone

Come tutti avremo osservato, i carciofi tendono a diventare neri molto in fretta una volta tagliati (lo stesso fanno le mele, ecco come impedirlo). Se non li cuciniamo in fretta, molto presto i nostri carciofi perderanno il loro colore verde delicato e diventeranno invece marroni o neri. Non solo, ma possono anche macchiare la nostra pelle e i nostri denti. Ma come evitare che questo accada? Ecco come impedire che i carciofi macchino di nero mani e denti: basta un po’ di limone. Proprio così: il limone impedisce ai carciofi di annerirsi, e di conseguenza di macchiarci di nero le mani e i denti. Vediamo come incorporare il limone nella preparazione dei carciofi.

Immergiamo i carciofi in acqua e limone subito dopo averli puliti

Quando puliamo i carciofi, teniamo a portata di mano una scodella riempita di acqua fredda con un paio di cucchiai di succo di limone. Immergiamo i carciofi nella scodella non appena abbiamo finito di lavarli e pulirli. In questo modo, i carciofi non anneriranno.

Possiamo anche cucinare i carciofi direttamente col limone. È buonissima ad esempio l’insalata di carciofi affettati finemente e conditi con olio, sale, e il succo di mezzo limone. Con questo trucco possiamo dire addio a denti neri e mani macchiate quando mangiamo i carciofi.