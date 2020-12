Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I telefoni che oggi utilizziamo sono apparecchi molto diversi da quelli di qualche anno fa. Non solamente il design, ma anche la memoria e le capacità che gli smartphone possiedono sono estremamente più avanzate. Con la rivoluzione tecnologica caratterizzata dall’arrivo delle applicazioni, i motivi per cui oggi abbiamo questi apparecchi in tasca sono infiniti.

Con la crescita delle capacità e delle funzionalità, però, sono ovviamente aumentati anche i prezzi. Non solo quelli legati all’acquisto dello smartphone, ma anche e soprattutto quelli che riguardano la manutenzione e la memoria del telefono.

Gli scambi istantanei e senza limiti

Le app che più vengono scaricate ogni giorno negli App Store, ovvero nei negozi online, sono quelle legate al mondo dei social. Più nello specifico le applicazioni più famose si occupano di messaggistica istantanea. Il primato in questo campo di certo lo possiede WhatsApp. Tramite quest’app è possibile chattare illimitatamente e gratuitamente con qualsiasi persona nel mondo, ma non solo.

Oltre i messaggi, è possibile inviare immagini, video e registrazioni vocali. Condividere un panorama romantico o la foto della pagina preferita del libro che si sta leggendo, tutto ciò ora è possibile. È però anche vero che tutti questi media, ovvero i file che si inviano, vengono scaricati dal nostro smartphone. Facendo ciò il nostro telefono consuma i giga internet. Nel caso la promozione non ne provveda molti, dunque, a lungo andare si potrebbe restare senza la possibilità di comunicare. Ecco, dunque, come impedire a WhatsApp di consumare i giga del telefono.

Solamente con il WI FI

Tramite un veloce cambio nelle impostazioni dell’app, infatti, sarà possibile evitare che il nostro internet termini nel tentativo di scaricare i media. Nella sezione “Impostazioni” di WhatsApp bisognerà selezionare la voce “Archivio”.

Facendo ciò si potrà scegliere di scaricare i file solamente quando il telefono è connesso ad un WI FI. In questo modo avremmo, comunque, tutte le foto e i video disponibili ma verranno scaricati solo se attaccati alla rete di casa. La rete mobile, al contrario, non sarà appesantita da questa operazione e potrà essere utilizzata per altre operazioni importanti.

In pochi semplici passi, dunque, ecco come impedire a WhatsApp di consumare i giga del telefono.