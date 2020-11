Come imparare l’inglese spendendo pochissimo. Ecco un modo veloce ed economico per imparare l’inglese divertendosi.

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ormai è appurato che la conoscenza dell’inglese sia richiesta in ogni ambito della vita quotidiana. Quando si cerca un lavoro spesso viene richiesto un buon livello di inglese, per viaggiare è indispensabile saperlo parlare e capirlo. Ma, nonostante questo, spesso ci si ritrova davanti a persone che non sanno una parola di inglese.

Gli studi rivelano che gli italiani sono tra coloro che conoscono peggio le lingue. Come è possibile? Molti imputano la colpa alla metodologia di insegnamento scolastico della lingua dove si predilige lo studio della grammatica, rispetto al parlato o alla comprensione. Sicuramente la parte grammaticale risulta fondamentale ma non è l’unica cosa importante.

Dopo questa premessa ci si chiederà come sia possibile imparare l’inglese se non si ha voglia di studiarlo.

Ci sono moltissimi modi alternativi per imparare l’inglese senza dover per forza mettere mano ai libri di grammatica. E al portafoglio.

Innanzitutto, si potrebbe pensare di leggere libri o fumetti in lingua originale. Se proprio non si è amanti della lettura la soluzione potrebbe essere rappresentata da film o serie tv in lingua.

Per entrambi i generi ci saranno vari livelli di difficoltà. Per i principianti si consiglia di partire dai cartoni animati, si riveleranno di facile comprensione anche per coloro che non abbiano dimestichezza con la lingua.

Dopo si potrà passare a film, documentari, canali televisivi americani o inglesi e serie tv. Guardare programmi in lingua originale permetterà a tutti di liberarsi dalla dittatura del doppiaggio che in Italia dilaga da sempre.

Ma dove si possono trovare film, serie tv e documentari in lingua originale?

Al giorno d’oggi è molto semplice reperire programmi in lingua originale. Si può far riferimento ai siti più conosciuti di streaming come Netflix, Sky o Amazon Prime. Su queste piattaforme non sarà difficile trovare qualcosa di proprio gradimento da guardare, sarà sufficiente selezionare la lingua e i sottotitoli.

Il consiglio è quello, all’inizio, di scegliere una serie tv o un film già visti in precedenza per riguardarli in lingua originale cercando di capire qualcosa. I sottotitoli possono essere selezionati sia in inglese che in italiano. Si riveleranno utili per capire esattamente quello che viene detto e, quelli in inglese, per capire come vanno trascritte le parole.

Vantaggi

Approcciarsi a una serie tv, o a un film, in lingua originale aiuterà a familiarizzare con la lingua, arricchire il vocabolario, migliorare la pronuncia e l’ascolto. Oltre al fatto che permetterà di scoprire delle sfumature dei dialoghi che, inevitabilmente, si perdono nel doppiaggio.

È, poi, importante fissare bene parole, modi di dire, frasi e per non dimenticarle più. Per fare questo si dovrà tenere a portata di mano un foglio di carta o, semplicemente, il blocco note dello smartphone sul quale segnare ogni cosa. All’inizio potrà sembrare faticoso ma dopo un pò diventerà automatico e divertente.

A forza di ascoltare, già dopo un paio di settimane, cominceranno a notarsi dei miglioramenti nella comprensione dei dialoghi. Si comincerà a capire tranquillamente il contesto generale fino ad arrivare a comprendere tutti i dettagli. Dopo essersi abituati a guardare ogni cosa in inglese si comincerà a familiarizzare con le voci originali degli attori e non si riuscirà più a tornare ai doppiaggi.

Nel caso in cui non si vogliano utilizzare i siti di streaming un modo più economico è utilizzare YouTube. I video sono più brevi e, quindi, più digeribili rispetto a un film ma saranno privi di sottotitoli.

Guardando canali YouTube sarà possibile imparare a capire le differenze tra i vari accenti della lingua inglese. Si noteranno notevoli differenze tra accento americano, inglese britannico, inglese australiano.

