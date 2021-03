Qualunque sia il nostro percorso di vita, abbiamo tutti bisogno di una spintarella una volta ogni tanto. Questo periodo difficile ha poi intaccato la nostra fiducia in noi stessi. I libri e i film però, ci possono venire in aiuto. Vediamo allora come imparare ad avere successo con queste due serie televisive su Netflix.

Self Made

Questa serie televisiva uscita l’anno scorso, è una chicca offerta dal famoso servizio streaming. Self Made racconta la storia di una giovane donna di colore che cerca una via d’uscita da un mondo fatto di povertà e razzismo. La sua forza di volontà ci ispirerà a cercare nuove opportunità e a credere in noi stessi. La protagonista infatti ha un’idea e decide di portarla avanti con caparbietà, combattendo i suoi dubbi e quelli delle persone a lei vicine. Solo grazie a questo la sua idea si trasformerà in un business che migliorerà la sua vita e quella di tanti altri. La potenza di questo racconto è amplificata dal fatto che questo è ispirata a una storia vera, quella di C.J. Walker. Si tratta di una serie di soli 4 episodi, da guardare facilmente in un solo fine settimana.

Oktoberfest: birra e sangue

Forse una serie chiamata Oktoberfest, potrebbe portare alla mente immagini di bagordi più che di successo. Ma fermiamoci un attimo a pensare.

L’Oktoberfest era una festa di campagna, ma cosa è diventato adesso? È un evento che attrae migliaia di persone da tutto il mondo, con padiglioni ben organizzati. Un evento che porta ricchezza e lavoro a centinaia di persone. E proprio su questo punto che si incentra la serie Netflix. Racconta infatti della visione di un uomo, che è riuscito ad organizzare i vari produttori di birra attaccati alle tradizioni. Certo, non mancano episodi di violenza e corruzione. Consigliamo quindi di non ispirarci a questo aspetto di Oktoberfest. Ma la voglia di vincere ad ogni costo è sicuramente un concetto che ci farebbe un gran bene.

Anche questa può essere considerata una miniserie, dal momento che si compone di soli 6 episodi. Ma dopotutto, questa è solo la prima stagione.

Ecco quindi come imparare ad avere successo ispirandoci con queste due serie televisive su Netflix.

Approfondimento

Che film guardare quando si è tristi.