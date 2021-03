Molte persone hanno imparato ad andare in bicicletta in tenera età. Di solito la bici è uno dei primi mezzi di trasporto quando si cresce. Si parte con il girello, si passa al triciclo. Quindi è la volta della bicicletta con le rotelle.

I bambini non hanno un senso dell’equilibrio così sviluppato. Con il tempo, però, si comincia a rimuovere prima una e poi anche l’altra rotella. Andare in bicicletta diventa un’attività normale.

Si sfrutta la memoria implicita. Essa non ha bisogno di parole. Si tratta di una serie di movimenti che si imparano e basta. Nel tempo non si scordano più. Ma se qualcuno non ha imparato a suo tempo?

Nessun problema, ecco come imparare ad andare in bicicletta in pochi semplici passi.

La bicicletta è un’attività fisica importante

Andare in bicicletta è divertente. Ma non solo! In un’ora di cycling si bruciano moltissime calorie. Come nella corsa, infatti, se ne possono consumare dalle 250 alle 350.

In ogni routine quotidiana, la bicicletta può rappresentare l’attività di elezione. C’è da dire, purtroppo, che in tempi di Covid-19 la si usa un po’ di meno.

Come il salto della corda, andare in bicicletta fa aumentare la coordinazione. Agisce positivamente sull’equilibrio sia fisico che psichico.

C’è da dire, inoltre, che può essere più soddisfacente di una corsa. A volte si può fare meno fatica. Le marce permettono di aumentare o diminuire l’intensità dello sforzo.

In definitiva, si può affermare che avere come opzione una gita in bici è davvero importante.

Adesso si può vedere insieme come imparare ad andare in bicicletta in pochi semplici passi.

Si può imparare in poco tempo

Per prima cosa, bisogna ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare all’attività. Iniziando oggi, di sicuro domani non si raggiungerà il livello di Fausto Coppi. La pazienza è l’arma più potente.

Il luogo in cui ci si allenerà deve essere abbastanza spazioso, pianeggiante e sicuro.

Indossare delle protezioni di sorta può attutire eventuali cadute.

Prima di mettersi all’opera, bisogna accertarsi che il mezzo sia a posto. I freni devono essere funzionanti e il sellino deve avere un’altezza adeguata.

Si può iniziare in pianura. Magari lavorando sull’equilibrio e sulla familiarità con la bici. Si fanno dapprima pochi metri senza pedalare.

In un secondo momento, si comincerà ad usare anche il manubrio per mantenere l’equilibrio. Con il passare del tempo, si comincerà a coordinare tutto il corpo. Le braccia assecondano la direzione di marcia e le gambe spingono. All’inizio si possono sfruttare delle leggere discese.

Con la costanza e l’esercizio, si imparerà ad andare in bicicletta senza problemi.