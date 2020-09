Durante il lockdown abbiamo scoperto nuovi hobby e abbiamo rispolverato vecchie passioni. Se alcuni si sono dati alla maglia o alla panificazione, altri hanno puntato sulla musica. Tanti hanno infatti provato a imparare un nuovo strumento. Se ora abbiamo di nuovo accesso a insegnanti e corsi, chi non ha molto denaro da spendere o preferisce restare in casa può imparare a suonare online. Ecco come imparare a suonare uno strumento musicale gratis online.

Meglio iniziare in piccolo

Questo va detto, se non abbiamo mai imparato a suonare uno strumento è meglio non iniziare in grande. Tanti magari si immaginano già diventare un novello Mozart senza neanche saper leggere uno spartito. Soprattutto se vogliamo imparare a suona in casa, è importante scegliere lo strumento giusto. Questo deve essere relativamente piccolo, quindi niente organo a canne, e facile da imparare senza la supervisione di un insegnante. Gli strumenti ad arco andrebbero quindi lasciati da parte almeno per le prime lezioni.

Sono invece ideali strumenti molto in voga ora come l’ukulele, la chitarra, il basso, pianola e flauto. Bisogna però munirsi anche di tutti gli accessori necessari. È bene quindi acquistare accordatori per gli strumenti a corde e tutto il necessario per pulire, ad esempio, il flauto. Dopo aver preparato lo strumento si può passare alle prime lezioni.

Come imparare a suonare uno strumento musicale gratis online

Ormai internet è una vera e propria miniera di sapere ricca di contenuto approfonditi e totalmente gratuiti. A seconda del tipo di insegnamento che preferiamo, quindi, potremo trovare online le lezioni che fanno per noi. Chi preferisce un approccio visuale può trovare tutto ciò di cui ha bisogno su siti come YouTube. Questa piattaforma è infatti ricca di canali dedicati alla musica e all’insegnamento. A seconda dello strumento che abbiamo scelto, potremo trovare lezioni base, intermedie e avanzate.

Ma non solo. Troveremo anche video di curiosità, consigli e sulla storia dello strumento.

Chi invece preferisce un approccio più tecnico e tradizionale può appoggiarsi ai tanti siti online dedicati alla musica. Molti di questi mettono a disposizione lezioni base. Scaricando file e documenti scritti potremo quindi leggere e imparare le nozioni base della teoria musicale per poi passare a suonare con gli spartiti messi disposizione.