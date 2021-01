Gli orecchini sono uno degli accessori più femminili. Sul mercato ce ne sono tanti, piccoli, grandi, a cerchio o pendenti.

Ognuno di noi però, ha una forma diversa del viso e per valorizzarlo e incorniciarlo, bisogna sapere quali sono gli orecchini giusti da abbinare. Non è detto che si possa indossare qualsiasi tipo di orecchini perché, potrebbero non adattarsi alla fisionomia del viso.

La prima cosa da fare è sapere come imparare a scegliere gli orecchini perfetti in base alla forma del proprio viso per apparire più belle.

Le forme del viso sono tante e possono essere:

a) viso tondo a cerchio;

b) viso ovale;

c) viso quadrato;

e) viso triangolare .

Gli accessori che si scelgono, non solo completano la propria immagine, ma ne correggono la forma e nascondono i difetti.

Ecco allora come imparare a scegliere gli orecchini perfetti in base alla forma del proprio viso e apparire più bella.

Il viso tondo o a cerchio

Se la propria forma del viso è rotonda, vanno bene gli orecchini pendenti con forme geometriche che aiutano ad allungare la forma del viso. La grandezza degli orecchini, dipende dalla lunghezza e dal taglio dei capelli.

Se si hanno i capelli lunghi, consigliamo di evitare dei pendenti grandi perché, appesantiscono l’immagine del viso.

Viso ovale

I volti ovali presentano una fronte larga quanto gli zigomi.

Coloro che hanno questa tipologia di viso possono ritenersi fortunate!

Possono indossare qualsiasi tipo di orecchini.

Viso quadrato

Il viso quadrato presenta la mandibola un po’ pronunciata e gli zigomi accentuati.

Per ammorbidire i tratti del viso, vanno bene gli orecchini a cerchio o orecchini medio lunghi, a forma circolare o ovale.

Viso triangolare

Il viso viene definito triangolare quando il mento è appuntito.

In questo caso, consigliamo di indossare degli orecchini a goccia oppure, dei pendenti non troppo lunghi dalle forme circolari.