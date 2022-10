Come impanare la carne rossa o bianca senza uova per renderla croccante

Tra i secondi piatti più amati nella nostra cucina ci sono quelli di carne. Quest’ultima può essere bianca o rossa e può variare in base alle caratteristiche nutrizionali. Quella bianca proviene, ad esempio, dal pollo e dal tacchino ed è molto consumata da chi pratica sport.

La carne di pollo, infatti, conterrebbe ottime proteine, sarebbe povera di grassi e facilmente digeribile. La carne rossa, invece, è quella che deriva da animali come manzo e bovino, e sarebbe diversa dalla bianca sotto diversi aspetti. Uno di questi è che, la carne rossa, conterrebbe più grassi saturi e colesterolo.

Detto questo, molte persone amano mangiare carne per la varietà di modi in cui la si può cucinare, ma anche per la sua straordinaria morbidezza. Molte persone, però, si chiedono quale sia il segreto per ottenere della carne davvero croccante, grazie a una panatura da 10 e lode.

Spesso, infatti, le persone si lamentano del fatto che, la propria impanatura, rimanga troppo molle. La soluzione a questo inconveniente esiste e passa attraverso 2 ingredienti “magici”, che trasformeranno il concetto di croccantezza.

Come impanare la carne rossa o bianca per cuocerla in forno o friggerla nell’olio

In questo articolo scopriremo come impanare la carne senza utilizzare le uova. Queste, infatti, non sono un elemento sempre indispensabile in cucina, anche se, spesso, si pensa il contrario.

Senza le uova, infatti, si potranno preparare anche diversi tipi di pasta, come gli gnocchi caserecci con ricotta e spinaci.

Anche oggi non useremo le uova, ma sfrutteremo 3 alimenti impensabili per l’impanatura.

Fette biscottate non solo a colazione

Uno degli alimenti utili per creare un’impanatura croccante è proprio la fetta biscottata. Siamo abituati a considerarla solo per la colazione, ma faremo bene a ricrederci.

Per impanare 2 fette di carne, dovremo avvolgere almeno 4 fette biscottate in un tovagliolo e schiacciare il tutto grossolanamente con un bicchiere.

Quando avremo fatto ciò, dovremo passare la carne prima nell’olio e poi nel mix di fette biscottate. Dopodiché, potremo mettere il tutto in forno per 10-15 minuti a 180 °C.

Grissini

Un’altra idea a cui, probabilmente, non avremmo mai pensato è quella di usare i grissini per l’impanatura. In tal caso, per 2 fette biscottate dovremo tritare almeno 10 grissini, fatti con la farina che preferiremo. Il procedimento, poi, sarà lo stesso di cui sopra.

In sostanza, quindi, dovremo intingere la carne nell’olio e poi adagiarla nei grissini triturati. La cottura in forno ci aiuterà a rendere il tutto ancora più croccante.

Pangrattato e amido di mais

Chi si chiede come impanare la carne rossa o bianca smetterà di domandarselo quando proverà questa ricetta.

Questa volta, per 250 grammi di carne, dovremo preparare 60 grammi di amido di mais e 100 di pangrattato. Useremo l’amido di mais perché darebbe benefici e non conterrebbe glutine.

Detto questo, stavolta useremo 2 uova per completare la nostra impanatura.

Inizieremo, quindi, col rompere le 2 uova in una scodella, e a sbatterle con una forchetta. In una ciotola, intanto, uniremo amido di mais e pangrattato.

Passeremo ogni fetta di carne prima nell’uovo e poi nel mix di pangrattato e amido. Dopodiché cuoceremo le fette in padella, con un po’ d’olio di semi e girando la carne su entrambi i lati, a fuoco vivace.

In tutti e 3 i casi, l’impanatura sarà così croccante che ne rimarremo assolutamente estasiati.