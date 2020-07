Possiamo illuminare la pelle anche senza ricorrere alla cosmetica tradizionale. Quando il derma del nostro viso, primo a presentarsi alla società, è giù di tono e sembra spento, non solo le donne, ma sempre più anche gli uomini si mobilitano. Sono 4 le cause principali dell’opacizzazione e della stanchezza della nostra pelle:

– Stress e ansia

– Assenza di riposo e problemi di sonno

– Inquinamento

– Esposizione al sole

La nostra redazione non affronterà qui cause e rimedi dell’invecchiamento e delle rughe, ma come illuminare la nostra pelle del viso con 3 rimedi naturali.

Prima cosa rimuovere le impurità

La prima cosa da fare per ridonare lucidità alla pelle è quella di rimuovere punti neri e impurità, eliminando le cellule morte. I rimedi naturale che il nostro “team benessere” vi propone manterranno la pelle morbida, elasticizzandone i tessuti.

Camomilla e miele

Il primo dei sistemi di come illuminare la nostra pelle del viso con 3 metodi naturali è un dono delle nostre piccole e laboriose amiche: le api. Unendo infatti miele e camomilla, avremo una lozione perfetta per ristorare la pelle stanca. Come procedere:

– Inserire in una tazza di acqua calda un cucchiaio di camomilla essiccata

– Filtrare e aggiungere il miele

– Con un batuffolo di cotone, fare delle immersioni e passare sul viso, ripetendo tutte le sere prima di andare a dormire. L’effetto sarà stupefacente

Latte, miele e arancia

Questo è un sistema antichissimo, già in uso nell’antica Roma. Testimonial le matrone romane, mogli dei senatori, dei ricchi mercanti e dei governatori potenti.

– 50 ml di latte

– 35 ml di succo d’arancia

– 1 cucchiaio di miele

Allo stesso modo di camomilla e miele, ma avendo cura di aver rimosso completamente il trucco, nel caso del gentil sesso. Lasciar agire per circa 20 minuti, ripetendo però solo due volte a settimana.

Farina di avena e lavanda

Un abbinamento molto strano, ma perfetto per sgrassare la pelle e ridonarle lucentezza.

– 1 cucchiaio di farina d’avena

– 5 gocce di olio essenziale alla lavanda

– 50 ml di latte

Unendo gli ingredienti, andremo a formare una morbida crema, che applicheremo sul viso. Lasciamo agire per circa mezz’ora, quindi laveremo bene il viso e ripeteremo il trattamento due volte a settimana. Gran parte del merito di questo metodo è dell’avena, le cui proprietà andranno ad attivare un’azione esfoliante e depurante. Ecco quindi come illuminare la nostra pelle del viso con 3 metodi naturali

