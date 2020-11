Le video guide di PdB



Sembra una domanda scontata. In realtà, quando in casa il cane è trattato con dolcezza da tutti, diventa difficile capire chi abbia scelto come padrone. Però, è noto a tutti che il cane si affida al suo istinto, si affida al suo fiuto e la persona che sente più vicina la sceglie a pelle.

Il cane è un animale molto sensibile e capisce anche senza azioni d’imposizione esagerate, chi è il capo branco della casa. Ecco come il cane sceglie il suo padrone.

Da piccoli gesti si può capire

Da quel momento in poi lo seguirà ovunque e pazientemente aspetterà le sue coccole più di chiunque altro all’interno della famiglia. Questo non vuol dire che non sarà disposto ad accettare le regole che gli altri componenti del gruppo lo invitano a seguire. Ma per il cane chi avrà scelto come padrone avrà un’importanza speciale.

Di solito, i nostri amici a quattro zampe hanno l’abitudine di rispondere al richiamo, si siedono vicino al padrone per seguire ogni suo movimento. I cani come le persone, sono molto diversi tra loro, alcuni più socievoli comunicano con tutti i membri del gruppo. Altri, invece, si concentrano solo su un solo componente della famiglia. Questo rende più evidente la persona alla quale si affidano.

A chi si rivolge se ha fame?

Il cane si convince che la persona che ha scelto è in grado più degli altri, di capire quali sono i suoi bisogni. Anche ciò spiega come il cane sceglie il suo padrone e si rivolge a lui con fiducia. Sarà a lui che farà capire quando ha fame, quando deve uscire per i propri bisogni o quando vuole giocare. Sarà facile capire il linguaggio e l’attaccamento diverso che dimostra con il capo branco.

Si può facilmente affermare che un cane crede che il suo padrone va amato incondizionatamente anche quando non si comporta bene con lui. Questo ci indica come siamo importanti per i nostri amici pelosi che hanno bisogno di essere ricambiati con lo stesso amore e rispetto. Il cane è come un bambino senza parole che chiede di essere accudito. Da noi dipende il suo benessere, dalla tenerezza che siamo in grado di dimostrare.