Nell’ultimo anno l’uso dei mezzi pubblici si è dimezzato. Questo è avvenuto in concomitanza dell’epidemia di Covid-19. Purtroppo, molto spesso i mezzi pubblici non permettono il rispetto delle norme di distanziamento e di pulizia. Pertanto, si preferisce evitare di usarli.

Evitare contatti prolungati con terzi in luoghi chiusi è importante. Per questa ragione è sconsigliato utilizzare mezzi troppo pieni. Però, quando obbligati a usare i mezzi pubblici, esistono degli accorgimenti per proteggersi al meglio. Alla base c’è l’igienizzazione delle mani che vengono a contatto con le superfici dei mezzi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Al contempo, con le mani si toccano anche oggetti di uso comune: portafoglio, cellulare e borsa. Per il cellulare si può trovare una guida qui. Ecco, quindi, come igienizzare in modo sicuro portafoglio e borsa dopo una corsa sui mezzi.

Salviette e dischetti struccanti

Si tratta di occuparsi della sanificazione di oggetti di materiale differente. Per questo serve un metodo che vada bene per plastica, tessuto, velcro, pelle etc. Le salviette igienizzanti potrebbero essere la soluzione universale per molti materiali. Eppure l’acquisto frequente potrebbe rivelare un costo eccessivo.

Allora la soluzione migliore è un oggetto che tutte le donne usano: i dischetti struccanti. Questi, imbevuti di liquido igienizzante, non solo sanificano ma ripuliscono delicatamente ogni piega e venatura di borsa e portafoglio. Bisogna passare bene il dischetto su tutte le superfici. Specialmente l’esterno della borsa che viene a contatto con i mezzi, il manico o la tracolla.

Come igienizzare in modo sicuro portafoglio e borsa dopo una corsa sui mezzi

Se borsa e portafoglio sono in pelle, si dovrà procedere con l’idratazione. Dopo pochi minuti, quando gli oggetti sono asciutti, la pelle dovrà essere nutrita per non rovinarsi. Ancora una volta un prodotto cosmetico accorre in aiuto. Si tratta del latte detergente per struccarsi. Bastano poche gocce distribuite uniformemente fino ad assorbimento.

Borse e portafogli in tessuto vario (nylon, cotone, poliestere), invece, possono essere deterse con le salviette. Per alcuni è consigliato il lavaggio in lavatrice (inseriti a loro volta in un sacco di tessuto), ma mai con alcool, spray e detergenti aggressivi. Qualche goccia di aceto di mele diluito elimina i batteri e lo sporco. Ma mai esagerare con la dose.