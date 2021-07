Fra le pulizie periodiche da effettuare ai sanitari e tessili nei nostri bagni sicuramente non trascuriamo i tappetini di gomma della vasca o della doccia. Infatti le superfici gommate di questi tappetini trattengono molto facilmente i residui di sporco o dei prodotti per corpo e capelli che utilizziamo lavandoci. Inoltre se non puliti correttamente rischiano di diventare anch’essi scivolosi e quindi pericolosi. Ma possiamo dire la stessa cosa di tutti? E se quando affittiamo per le vacanze una casa o un appartamento nutriamo dei dubbi sull’accuratezza della pulizia?

Ecco una maniera semplice ed economica per igienizzarli e vivere serenamente il soggiorno.

Come igienizzare bene spendendo pochissimo i tappetini in gomma nei bagni delle case vacanze

Per eliminare la patina oleosa e lo sporco sarà sufficiente lavarli con una soluzione di aceto bianco e bicarbonato. Due prodotti di facile reperibilità ed estremamente economici. Inoltre il primo è un ottimo fungicida e il secondo ha un efficace potere sgrassante. Per il lavaggio si può utilizzare direttamente la vasca, altrimenti un lavandino o bacinella capiente.

Come procedere

Mettere in un pentolino 200 ml di aceto bianco, non dovrà bollire ma solo intiepidirsi. Nell’acqua della bacinella o nel lavandino aggiungere 3 o 4 cucchiai di bicarbonato. Quindi cominciare a spazzolare per eliminare eventuali residui di sporco manualmente. Dopodiché basterà aggiungere l’aceto bianco tiepido e lasciare che la reazione faccia il suo effetto. Possiamo lasciare il tappetino in ammollo per un’ora. Una vola pulito lo si lascia asciugare al sole appoggiato allo schienale di una sedia.

Se c’è la lavastoviglie

Se nella casa in affitto c’è la lavastoviglie possiamo usarla per lavare il tappetino. Usiamo un programma a freddo. Aggiungiamo aceto e bicarbonato insieme alla classica pastiglia. L’elettrodomestico farà tutto al posto nostro.

Ecco il modo per essere sereni e sicuri in un ambiente pulito. Abbiamo imparato come igienizzare bene spendendo pochissimo i tappetini in gomma nei bagni delle case vacanze garantendo una corretta igiene per tutta la famiglia come a casa nostra.