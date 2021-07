Sia d’inverno che d’estate è necessario pensare alla cura e idratazione delle labbra. Non solo da un punto di vista estetico ma anche per non provocarne l’invecchiamento rapido della pelle.

Inoltre le rughe che si formano sulla bocca ed intorno possono essere prese per tempo in due modi. Grazie all’idratazione e ai trattamenti specifici e allo yoga facciale.

Ricetta per un trattamento cosmetico per le labbra

Per sapere come idratare al meglio le labbra con questo dolce balsamo fai da te vediamo intanto gli ingredienti.

Per 50 g di balsamo prepariamo:

4 g di miele;

5,5 g di cera d’api;

3,5 g di olio vegetale a scelta (oliva, mandorle, jojoba ecc.);

36 g di burro di karité;

1 g di vitamine E;

qualche goccia di profumo o olio essenziale a piacimento.

Il protocollo prevede di mischiare semplicemente tutti gli ingredienti e di fondere il composto tutto insieme. Se vogliamo aggiungere il profumo o delle gocce di olio essenziale andrà fatto a fine fusione.

Preparazione del balsamo e suggerimenti

Per quanto riguarda la vitamina E o tocoferolo è importante invece aggiungerla prima dello scioglimento degli ingredienti per proteggere il balsamo dall’ossidazione. Una volta che il balsamo liquido è pronto bisogna farlo colare in un vasetto e lasciare raffreddare.

Per sapere come idratare al meglio le labbra con questo dolce balsamo fai da te utilizziamo più burro di karité. Evitiamo di acquistare la cera d’api per fare un gesto etico e solidale. Inoltre utilizziamo una pentola in acciaio inox per evitare l’ossidazione dei prodotti durante il momento della fusione. Rispettiamo bene le quantità degli alimenti e soprattutto della vitamina E. Ricordiamoci che questa serve per conservare bene il prodotto, quindi se ne mettiamo un po’ di più non sarà un errore ma conserverà meglio il nostro balsamo.