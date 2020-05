Come i nostri investimenti, portafogli e soldi potranno guadagnare con il Recovery Fund? Ve lo spieghiamo subito e in poche righe.

La proposta franco-tedesca del Recovery Fund è un grande vantaggio per l’Italia, e per i vostri portafogli. Come è possibile? Come può qualcosa proposto da francesi e tedeschi, che notoriamente (secondo il sentire comune sbagliato, mentre ovviamente non è così) ce l’hanno con noi, essere un vantaggio per l’Italia? E come può questo qualcosa essere un vantaggio per i nostri portafogli? Scopriamolo.

Il concetto di base che va compreso è il seguente: quanto può risalire l’economia europea, quando riuscirà a farlo?

Cerchiamo di avere una versione positiva della cosa, e vederla dal punto di vista che serve, ovverosia come e quanto tornare a crescere. I mercati hanno avuto paura, anzi terrore, della crisi esogena creata dal nuovo Coronavirus. Hanno venduto tutto, indiscriminatamente, per puro e semplice panico. Successivamente, venduto tutto, hanno riiniziato a comprare altrettanto furiosamente. Perché? Perché credono in una ripresa veloce delle economie post-lockdown. I mercati, in termini pratici, vogliono e credono, al momento, ad una ripresa a “V”, cioè rapida e veloce, appunto, che superato il secondo trimestre, inizi perentoriamente. Non vogliono, e non credono, al momento, in una ripresa a “U”, cioè più lenta a partire.

Ma perché i mercati sono così fiduciosi? Lo sono perché la portata dello stimolo messo in campo dalla BCE e dai governi è senza paragoni nella pur breve storia dell’Europa unita. Ed è nettamente superiore a quanto messo in campo all’alba della crisi del 2008-2009. La resilienza dei mercati è incoraggiata anche dalle massicce misure di politica monetaria e fiscale adottate da altre banche centrali e governi di tutto il mondo. Queste misure, fortunatamente, non solo limitano l’impatto economico della pandemia, ma rappresenteranno anche il propulsore della ripresa. Una ripresa che avverrà man mano che l’attenuazione del distanziamento sociale la rende percorribile. Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce la proposta Macron-Merkel, l’inossidabile alleanza di ferro tra le due nazioni guida dell’Europa. Vediamo quindi perché potrebbe essere un grande vantaggio per l’Italia, e per i vostri portafogli.

Il Recovery Fund proposto da francesi e tedeschi consta di 500 miliardi a fondo perduto, a sostegno delle regioni e dei settori più duramente colpiti dalla crisi. All’Italia, secondo calcoli più che realistici, ampiamente disponibili sui media, spetterebbe il 20% di tale fondo. Quindi 100 miliardi. Che, ripetiamo, sono a fondo perduto in massima parte. Nella proposta franco-tedesca il Fondo si appoggerebbe al bilancio settennale dell’Unione. Assumerebbe, quindi, lo schema di bassa condizionalità delle risorse tipico del bilancio comunitario. La restituzione del denaro, inoltre, sarebbe particolarmente favorevole per noi. Gli stessi studi prima citati riportano che il periodo di restituzione sarebbe di almeno 15 anni, e riguarderebbe solo una parte del denaro. Per noi, a quanto pare, si tratterebbe di restituire solo 60 miliardi su 100 ricevuti. Il 40%, quindi, sarebbe realmente a fondo perduto. Il Recovery Fund assumerebbe perciò un ruolo prioritario all’interno del pacchetto di stimoli dell’Eurozona. Più che altro, costituirebbe un passo deciso in avanti verso una maggior integrazione europea.

E lo farebbe nel segno della solidarietà.

E come può tutto questo risolversi in un vantaggio per i vostri portafogli? Semplice. Più denaro per la Nazione equivale a più aiuti per le imprese, di ogni tipo. Quindi, meno licenziamenti, più denaro per chi lavora o, almeno, la garanzia che continui a ricevere quanto gli spetta. E che vengano pagate le pensioni. Quindi, in definitiva, che ci sia il denaro, nelle tasche degli italiani, per tornare a spendere e far girare l’economia. Ecco il vantaggio per il vostro portafogli: che dentro ci siano soldi da spendere. Beh, sappiate che se, in futuro, ce li avrete, il merito sarà anche di una proposta di questo tipo.