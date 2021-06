Guardandosi allo specchio, ad un certo punto della vita, ci accorgiamo della presenza dei primi capelli bianchi. E lì, ci rendiamo conto dell’avanzare dell’età e notiamo le prime rughe intorno agli occhi. Oppure ci rendiamo conto della vita stressante che conduciamo. È opinione comune, infatti, che lo stress possa accelerare l’ingrigimento dei capelli. Fino a un paio di anni fa, la relazione tra stress e capelli bianchi era solo empirica e aneddotica. Come vedremo, però, anche il mondo scientifico si è interessato alle cause che inducono la formazione dei capelli bianchi. Non solo: gli scienziati si sono resi conto che l’ingrigimento dei capelli, in alcuni casi, è reversibile. Ecco, dunque, come i capelli bianchi possono tornare al loro colore naturale secondo la scienza.

Capelli bianchi e stress

La crescita dei capelli è un processo attivo che avviene sotto la pelle all’interno dei follicoli piliferi. Richiede molta energia, fornita da strutture all’interno delle cellule chiamate mitocondri. Mentre i peli crescono, le cellule ricevono segnali chimici ed elettrici dall’interno del corpo, compresi gli ormoni dello stress. È possibile che queste esposizioni modifichino le proteine ​​e altre molecole depositate nel fusto del capello in crescita. L’ingrigimento dei capelli è un segno visibile dell’invecchiamento che colpisce tutti. La perdita del colore dei capelli è causata dalla perdita di melanina, un pigmento presente nella pelle, negli occhi e nei capelli.

Nel 2020, sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, è stato pubblicato un articolo scientifico (Zhang, B et al., Nature 577, 676–681; 2020) che è diventato un punto di riferimento per la ricerca sui capelli bianchi. In particolare è stato dimostrato come, nei topi, lo stress acceleri l’ingrigimento dei capelli. Finora, però, non era stato trovato un modo per condurre lo studio anche sugli esseri umani. Questo tipo di ricerca non è fine a sé stesso. Potrebbe, infatti, svelare molte informazioni sui processi di invecchiamento nell’essere umano.

Come i capelli bianchi possono tornare al loro colore naturale secondo la scienza

Uno studio recentissimo ha permesso di fare un passo ulteriore nella comprensione del legame tra stress e capelli bianchi. In Rosenberg AM et al. (Elife. 2021 Jun 22;10:e67437) è stato evidenziato come l’ingrigimento dei capelli derivi da cambiamenti indotti dallo stress nei mitocondri delle cellule. Inoltre, si è scoperto che quando il soggetto donatore riportava un aumento dello stress, il capello perdeva il pigmento. Quando il donatore riferiva una riduzione dello stress, lo stesso capello riacquistava il suo pigmento. In altre parole, sembrerebbe esserci un valore soglia per l’ingrigimento temporaneo del capello. Lo stress sembrerebbe accelerare o invertire questo processo. È bene sottolineare che il colore bianco dei capelli è anche legato all’età e ad altri fattori. Lo stress è una concausa di questo processo.

Ecco dunque un consiglio: rallentiamo i nostri ritmi e facciamo diminuire lo stress quotidiano. Migliorerà la nostra qualità di vita e riacquisiremo i nostri capelli del colore naturale.