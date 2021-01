Diciamocelo: le patate son buone in tutte le salse, basta un po’ di fantasia e si possono inventare primi, secondi, contorni o piatti unici buoni ed economici. È il caso della ricetta di oggi, con pochissimi ingredienti possiamo preparare un salvacena semplice e sfiziosissimo a cui nessuno certamente dirà di no. Ecco quindi come gustare un trionfo di croccantezza con la frittata di patate senza uova, di seguito la ricetta.

Ingredienti

1 kg di patate;

100 gr di parmigiano;

40 gr di farina;

aglio q.b.;

origano q.b.;

peperoncino q.b.;

olio evo q.b..

Preparazione

Laveremo bene le patate sotto acqua corrente, le peleremo e le taglieremo a fette di circa ½ cm di spessore. Non dovranno essere troppo sottili. Le metteremo in una ciotola e vi verseremo la farina, il parmigiano, un pugnetto di origano e una manciata di sale. Gireremo bene il tutto con le mani in modo che le patate siano ben cosparse con gli ingredienti aggiunti. Infine potremmo aggiungere un pizzico di peperoncino, per dare un tocco più speziato al piatto, ma solo se la frittata non è destinata a palati troppo delicati.

A questo punto, metteremo una padella antiaderente sul fuoco con aglio e olio. Faremo arrivare l’aglio alla doratura, senza farlo bruciare, poi lo toglieremo. Quindi disporremo le fette di patata in padella ordinatamente facendole sovrapporre. Compiuta questa operazione, le presseremo bene con le mani in modo da farle compattare. Aggiungeremo ancora un filo d’olio evo su tutta la superficie della “frittata” quindi copriremo la padella con un coperchio e lasceremo cuocere a fiamma bassa per circa trenta minuti.

La frittata di patate è quasi pronta

Trascorso questo tempo, prenderemo un piatto piano o un coperchio delle dimensioni della frittata lo appoggeremo sulla sua superficie e capovolgeremo la padella, facendo scolare l’olio in un recipiente, per girare la frittata. Quindi la trasferiremo nuovamente in padella facendola scivolare dal piatto con delicatezza. Riverseremo l’olio scolato in precedenza nella ciotola, sulla frittata e lasceremo che cuocia ancora, schiacciandola ancora un po’, stavolta con un mestolo, per farla compattare. La lasceremo cuocere altri 15 minuti, il tempo necessario per farla dorare anche nella parte inferiore. Quando sarà cotta, scoleremo nuovamente l’olio nella ciotola e capovolgeremo la frittata con l’ausilio del piatto.

Ed ecco come gustare un trionfo di croccantezza con la frittata di patate senza uova, un piatto irresistibile e profumato da provare assolutamente per una cenetta rapida e originale. Per gli appassionati di patate a questo link un’altra deliziosa ricetta da provare.