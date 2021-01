Il salmone è un pesce ricco di proprietà che aiutano il nostro organismo. Ha un sapore delicato e caratteristico e quella che vogliamo presentare oggi è una versione che esalterà il suo sapore con ingredienti dal gusto straordinario come i pomodori secchi e i pistacchi. Vediamo insieme la sua preparazione.

Ingredienti

4 filetti di salmone;

30 gr. di olio q.b.;

succo di mezzo limone;

100 gr. di pomodori secchi;

acqua q.b.;

100 gr. di pistacchi;

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

1 tuorlo d’uovo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare il salmone in crosta

Come gustare un salmone vestito di sfoglia dal ripieno sorprendente? Iniziare accendendo il forno a 180 gradi ventilato. In una padella, far passare i filetti di salmone con un filo d’olio, il succo di mezzo limone, il sale e il pepe. Nel frattempo, mettere i pomodori secchi in ammollo in acqua bollente per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, scolarli e tritarli con un mixer insieme ai pistacchi con un po’ d’olio e acqua: una volta frullati il risultato dovrà essere una crema piuttosto densa.

Estrarre dal frigo la pasta sfoglia e lasciarla intiepidire per qualche minuto, dopodiché, srotolarla e ricavare con un coltello a lama liscia due rettangoli da ogni sfoglia. Prendere il filetto di salmone e porlo al centro del rettangolo di sfoglia. Spalmare sul filetto di salmone la crema di pomodori secchi e pistacchi. Richiudere il salmone con la sfoglia, avendo cura di sigillare bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno.

Preparare una teglia rivestita da carta forno e riporre i filetti di salmone in crosta con i bordi rivolti verso il basso. Spennellare la sfoglia con un tuorlo d’uovo ed ungere con un pennello la carta forno su cui poggeranno i filetti. Far cuocere per circa 40 minuti: a fine cottura la pasta sfoglia dovrà risultare ben dorata. Dunque, come gustare un salmone vestito di sfoglia dal ripieno sorprendente nel migliore dei modi? Si consiglia di servirlo caldo per poter apprezzare appieno tutto il suo sapore e profumo.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Approfondimento

3 errori banali da non commettere più per avere un salmone perfetto