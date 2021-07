Con l’estate e il caldo di questi giorni gustare una bevanda fresca e l’ideale. Ed ecco come gustare un caffè freddo con ingrediente segreto che lo rende unico e speciale. Ci sono tanti modi per preparare il caffè freddo ma la ricetta che proponiamo oggi, poche persone la conoscono. Si tratta di una ricetta semplice e con ingredienti facili da reperire, di solito già si trovano in dispensa.

Come gustare un caffè freddo con ingrediente segreto che lo rende unico e speciale

L’ingrediente speciale di questa ricetta è il caramello che rende il caffè freddo gustoso e piacevole. Ecco gli ingredienti che occorrono:

a) 200 ml di caffè freddo;

b) 150 grammi di cubetti di ghiaccio (si può utilizzare anche il ghiaccio tritato);

c) 50 ml di latte (si può utilizzare anche una bevanda vegetale ad esempio: latte di riso, mandorla o avena);

d) 1,5 cucchiai di salsa al caramello per il caffè freddo più un cucchiaio per la guarnizione;

e) 100 ml di panna.

Si consiglia di utilizzare un mixer ad alte prestazioni per la riuscita della ricetta.

Un’altra ricetta davvero rinfrescante che consigliamo di provare è quella del tè freddo con 5 ingredienti.

Preparazione

Se si utilizzano i cubetti di ghiaccio bisogna aggiungere nel mixer i cubetti, il caffè espresso freddo, il latte. Infine, 1,5 cucchiai di salsa di caramello e tritare tutto fino a quando si forma una massa densa. In alternativa, se si usa il ghiaccio tritato, si possono mescolare tutti gli ingredienti senza utilizzare il mixer.

Poi montare la panna e metterla in una sac a poche. Infine, versare il caffè ghiacciato al caramello in un bicchiere alto e decorare il caffè freddo con panna e un cucchiaio di salsa al caramello.

Per avere un maggiore effetto di freschezza è consigliato inserire il bicchiere nel congelatore. In questo modo il caffè freddo al caramello sarà particolarmente rinfrescante.

Approfondimento

