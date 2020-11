Bastano delle pere, delle spezie scelte ad hoc e qualche altro ingrediente per trasformare la frutta in una vera e propria prelibatezza. Ed allora, ecco come gustare il sapore delle pere speziate per un dessert semplice e meraviglioso.

In particolare, supponendo di servire ad una cena con gli invitati, serve una base di frutta che è rappresentata da 8 pere Kaiser, 100 grammi di zucchero di canna, succo di limone e cannella quanto basta. E pure 1 stecca di cannella, 1 foglia di alloro e 10 chiodi di garofano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Ecco come gustare il sapore delle pere speziate per un dessert semplice e meraviglioso

Passando alla preparazione, che è facile e veloce, la prima cosa da fare è quella di lavare prima e sbucciare poi le pere senza però togliere il picciolo. E spremere subito sulle pere sbucciate il succo di limone al fine di evitare che possano annerire.

In una pentola capiente, e dai bordi alti, posizionare dolcemente le pere immerse in acqua. E poi aggiungere, per la formazione dello sciroppo, lo zucchero, i chiodi di garofano, la foglia di alloro e la cannella. A questo punto, con il coperchio, la frutta deve essere cotta fino a quando le pere, pur restando sode, si saranno intenerite. Dopodiché spegnere e lasciare riposare le pere sciroppate e speziate fino a quando lo sciroppo non sarà diventato tiepido.

Come servire con la cannella, la panna ed i biscotti secchi

Ogni pera, rigorosamente su una coppa singola, ora può essere servita come gustoso dessert. Utilizzando lo sciroppo speziato come guarnizione e aggiungendo una spolverata della stecca cannella grattugiata. Per i più golosi, inoltre, la guarnizione può continuare con un po’ di panna montata al fine di inzuppare un biscotto secco, per esempio un amaretto. Oppure, se non ci sono in casa gli amaretti, come biscotti vanno bene pure i frollini.