La menta è sicuramente la compagna fidata di tutti coloro che si sbizzarriscono in cucina d’estate. Questa pianta dal sapore rinfrescante riesce infatti a conferire un gusto decisamente particolare a molte buonissime preparazioni.

Eppure non tutti sanno che con le foglie di menta è possibile creare un liquore buonissimo e capace di accompagnarci per tutto l’anno. Scopriamo, allora, come gustare il sapore della menta anche quando la bella stagione sarà passata. Iniziamo subito.

I semplicissimi ingredienti per poter preparare questo buonissimo liquore

Per preparare il buonissimo liquore alla menta, capace di accompagnare i nostri fine pasto e le nostre serate sia estive che invernali, basteranno questi ingredienti:

a) zucchero bianco, 500 grammi;

b) menta fresca, 260 grammi;

c) acqua, 1 litro;

d) alcool 90 gradi, 900 ml.

Una volta acquistati questi ingredienti non resta che capire come preparare questo buonissimo liquore.

Come gustare il sapore della menta anche quando la bella stagione sarà passata

Per preparare il liquore sarò necessario prendere le foglie di menta, lavarle e asciugarle minuziosamente.

Armarsi ora di un barattolo a chiusura ermetica, riempirlo di alcool e versarvi le foglie. Chiudere quindi il barattolo e metterlo in freezer per almeno una giornata.

Trascorso il lasso di tempo, rimuovere il barattolo, armarsi di un colino e filtrare il composto, in maniera da eliminare le foglie di menta.

Fatto questo, prendere una pentola abbastanza capiente, versarvi l’acqua e lo zucchero e posizionarla su un fornello. Accendere la fiamma e portare l’acqua zuccherata ad ebollizione. Utilizzando un mestolo girare continuamente il composto fino a quando lo zucchero non si sia totalmente amalgamato.

Spegnere la fiamma e lasciare a riposare per almeno un paio di ore.

Infine, versare il composto appena ottenuto in una ciotola e unirlo con l’alcool aromatizzato alla menta. Utilizzando un cucchiaio di legno amalgamare il composto con calma fino ad ottenere un prodotto omogeneo.

Imbottigliare e lasciare a riposare per almeno un mese in un luogo scuro e riparato. Passato questo periodo, il buonissimo liquore dell’estate sarà pronto per allietare le nostre serate con parenti e amici.

