Siete pronti a tuffarvi nel gusto impagabile di un carrello di bolliti, o di vassoi di carne alla brace? Sta arrivando l’inverno, ma se lo contrastiamo anche a tavola con dei piatti gustosi e saporiti, sarà meno lungo. Oggi i nostri Esperti di cucina, vi suggeriscono come gustare i piatti di carne con un’appetitosa salsa verde fatta in casa. E, non abbiate paura, perché, a differenza di molte di quelle pronte del supermercato, la nostra avrà veramente poche calorie. Meno di 40 su 100 grammi di prodotto!

Il prezzemolo è la star

Stella indiscussa di questa ricetta, che può vantare tradizioni secolari in molte regioni italiane, è il prezzemolo. Lo accompagnano in questa avventura, altri due ingredienti top della cucina mediterranea: olio di oliva e capperi. Se volete che il piatto non diventi troppo calorico, non eccedete con l’olio, se pur gustoso e profumato! Di contro, però, considerate che, dati gli ingredienti, la nostra salsa è ricca di:

a) calcio;

b) ferro;

c) vitamine.

Varianti tra regioni

Pur avendo una parte fissa di ingredienti, la salsa verde presenta comunque alcune varianti importanti, a seconda delle regioni che la presentano. I nostri Esperti vi suggeriscono però come gustare i piatti di carne con un’appetitosa salsa verde fatta in casa, che sappia conciliare le varie tipicità locali.

Gli ingredienti

Per prepararla al top, munitevi di:

a) 60/70 grammi di prezzemolo;

b) 25 grammi di capperi salati;

c) aceto bianco;

d) succo di limone;

e) aglio;

f) basilico;

g) acciughe e mollica di pane sono ingredienti extra, ma presenti in alcune varianti locali.

La preparazione

Molto semplice e veloce la preparazione, che prevede di lavare e far asciugare il prezzemolo. Frullare tutti gli ingredienti assieme, aggiungendo il sale in corsa, se necessario. Nel caso utilizzaste anche la mollica, inseritela morbida nel composto. Per farla rendere al meglio, lasciatela riposare per un giorno, in modo che gli ingredienti si mescolino meglio tra di loro. Buon appetito!

Approfondimento

