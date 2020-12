Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo momento particolare che stiamo vivendo, dove i cinema sono chiusi e le riunioni con gli amici sono fortemente sconsigliate, viene naturale chiedersi come fare a restare vicini nonostante la lontananza forzata. Ebbene noi della Redazione vorremo suggerire un’idea alternativa ed adatta al momento per condividere una serata. Dunque in questo articolo spiegheremo come guardare un film con gli amici proprio come al cinema.

Non molti lo sanno, ma esiste un’estensione di Google Chrome che consente a più utenti della piattaforma di streaming di guardare in simultanea uno stesso film e dà anche la possibilità di commentarlo. Questa opzione potrebbe rivelarsi simpatica per superare le barriere della distanza e divertirsi con gli amici anche se non fisicamente vicini. Vediamo dunque nel dettaglio come guardare un film con gli amici proprio come al cinema.

Netflix Party

Dunque, l’estensione Netflix Party funziona solo con un Browser Chrome ed è necessario che tutti gli amici invitati al “watch party” siano abbonati a Netflix.

Per scaricare l’estensione basterà andare sul sito web di Netflix Party, cliccare sul pulsante “Install” e poi su “aggiungi estensione”. In questo modo sulla barra del browser dovrebbe apparire un’icona con la sigla “NP”.

A questo punto sarà necessario accedere a Netflix dal browser, scegliere un film, cliccare sull’icona NP e selezionare “start party”. Inviando l’URL del party ai nostri amici, questi potranno partecipare semplicemente cliccando sul link che hanno ricevuto e poi sull’icona NP.

L’estensione consente di avviare in simultanea il film e mette a disposizione degli utenti una chat privata dove potranno commentare insieme il film che stanno guardando.

Ecco un modo originale per sentirsi vicini anche quando si è lontani. Guardare insieme un film può essere molto divertente e aiutarci a trascorrere serate piacevoli.

Abbiamo dunque cercare di fornire informazioni utili su come guardare un film con gli amici proprio come al cinema, non ci resta che augurare buona visione.