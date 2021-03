L’idea di guadagnare qualche soldo in più affascina sempre tutti. Sempre di più viene ricercato il modo in cui farlo facilmente. Con un investimento iniziale che sia piccolo o addirittura nulla, semplice da mantenere nel tempo e che frutti.

Pochi pensano a come guadagnare attraverso gli animali. Questo perché solitamente gli animali richiedono una grande quantità di attenzioni, energie, tempo. Ci sono categorie come, ad esempio, gli animali con pedigree che richiedono passione, ma trova un riscontro solo con veri appassionati.

Oppure il pensiero va agli allevamenti, ma anche questo è più un lavoro che un modo di guadagnare facile. Fino ad ora. Nelle prossime righe spiegherò come guadagnare un sacco di soldi grazie a questo animale.

Le mini mucche

Proprio così. Le mini mucche, come dice il termine stesso, sono mucche molto piccole. Più o meno della stazza di un vitellino, non superano mai il metro di altezza. Nelle campagne irlandesi questi animali spopolano dal 1800. E adesso si stanno diffondendo ovunque.

Nate per esigenze pratiche continuano a stupire per la loro efficienza. Oltre agli ovvi motivi di spazio e di inquinamento, in confronto alle mucche normali mangiano un terzo dell’erba. Questo significa che chiunque abbia una piccola fattoria o semplicemente un grande giardino può possederne una e guadagnare.

Ma come si guadagna?

Le mini mucche producono circa 10 litri di latte al giorno. Tolto il consumo familiare, diventa molto semplice vendere il resto. Sono inoltre un diserbante a costo zero, vista la quantità di erba che mangiano. Non richiedono cure o attenzioni particolari.

In Italia sono ancora poco conosciute. Anche se in alcune fattorie toscane si stanno facendo largo. Nonostante la quantità di erba che mangiano in meno, confrontate con le sorelle di taglia normale, producono la metà della carne. Ecco come guadagnare un sacco di soldi grazie a questo animale.

Per gli amanti del barbecue si parla di carne dal cortile alla brace, km zero e di alta qualità. Anche se, essendo un animale molto socievole e adatto a grandi e piccini, è facile affezionarsi.