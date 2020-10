Le tendenze secolari, i megatrend, saranno sempre più marcate nei prossimi anni. Per guadagnare sul serio e nel lungo termine, conviene affidarsi a questi trend. Come guadagnare sui mercati nei prossimi 3-5 anni, quindi? Diversi fattori saranno particolarmente importanti. L’ascesa della Cina e le conseguenti tensioni geopolitiche. Il populismo. Le tendenze demografiche deflazionistiche. Le vulnerabilità finanziarie legate alle valutazioni e alle sacche di eccesso di leva finanziaria. Infine, le questioni tecnologiche e di sostenibilità che creano vincitori e vinti.

Crediamo che il successo dell’investimento secolare continuerà solo in un caso. Essere preparati ad affrontare le perturbazioni provenienti da diverse fonti. E perseguendo attivamente le opportunità che si presentano quando si verifica della volatilità. Ciò è ancora più importante ora. Adesso che i mercati dovranno affrontare le conseguenze a lungo termine dello shock pandemico. La sua propagazione. E le risposte politiche.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Una cosa è chiara. Nonostante i continui rendimenti favorevoli del mercato quest’anno, le prospettive per i rendimenti del mercato nei prossimi 3-5 anni è probabile che siano diverse. Diverse dall’esperienza dell’ultimo decennio. Le valutazioni dei mercati obbligazionari e azionari rendono molto difficile immaginare l’inflazione in corso come il sottoprodotto o l’intenzione di interventi politici. Anche con i migliori sforzi delle banche centrali per compensare gli effetti dei futuri shock negativi. Dati i rendimenti storicamente bassi, ha senso abbassare le aspettative sui ritorni. Cioè accontentarsi.

Come guadagnare sui mercati nei prossimi 3-5 anni

Un ampio intervallo di oscillazione dei rendimenti dei titoli di Stato sarà mantenuto per molti o tutti i prossimi 3-5 anni. È improbabile che i tassi di interesse delle banche centrali aumentino nel medio termine. C’è il rischio che si verifichi uno spostamento al ribasso, anzi. Rischi al ribasso per i rendimenti in caso di un ampio spostamento verso tassi di politica negativa. E rischi al rialzo se gli sforzi monetari e fiscali portano a un aumento sostenuto delle aspettative sull’inflazione. Rischio molto basso per l’inflazione a breve termine. Nel tempo, proteggersi con titoli indicizzati all’inflazione, come i TIPS americani. Ma anche strategie della curva dei rendimenti e investimenti nell’immobiliare. E, potenzialmente, esposizione alle materie prime.

Buone opportunità di investimento in Europa. Ovviamente se l’attuale maggiore stabilità dell’area dell’euro viene mantenuta. Buone opportunità di investimento anche in Asia. Una regione che finora ha dimostrato una certa stabilità durante la crisi Covid. Comprese le opportunità attive di selezione del credito alle imprese. I mercati emergenti offrono in generale il potenziale di rendimenti più elevati rispetto ai paesi sviluppati. Ma anche il potenziale di perturbazioni ancora più significative. Che porteranno a una serie di vincitori e perdenti. Quindi fate attenzione.

Il dollaro, supremo bene rifugio

Come guadagnare sui mercati nei prossimi 3-5 anni? Parliamo anche delle valute. Tassi a livelli più che bassi, e una notevole incertezza sia a breve che a medio termine sulla politica fiscale. Cosa accadrà? Che i tassi di cambio servano da valvola di sfogo e da ammortizzatori. Ci sarà maggiore volatilità nei mercati valutari.

Nessuna tendenza importante nei mercati valutari sviluppati. Le prospettive cicliche a breve termine per una ripresa globale aumentano la possibilità di un ulteriore indebolimento del dollaro in futuro. Ma le ripetute perturbazioni nell’arco temporale secolare porteranno probabilmente a periodi di fuga verso il dollaro. Dollaro che secondo molti investitori rimane il rifugio più sicuro. Anche in un mondo più multipolare. Le valute dei mercati emergenti, come le obbligazioni dei mercati emergenti, offrono il potenziale per rendimenti più elevati. Questo date le attuali valutazioni. Ma, ancora una volta, sono soggette al rischio di perturbazioni locali e globali.