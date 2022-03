Lo stipendio o la pensione non sempre bastano e può capitare di trovarsi in una situazione economica non proprio delle migliori. Per questo, spesso, si cercano dei lavoretti extra per arrotondare, il più possibile flessibili e magari da fare da casa. Alcune persone credono che si debbano avere grandi competenze per lavorare online, in realtà ci sono delle ottime soluzioni adatte a tutti. Anche solo una comunissima attività come camminare permette di guadagnare qualche soldo con delle applicazioni per lo smartphone gratuite. Ci sono poi altri modi per mettere a profitto i momenti vuoti, sfruttando una delle numerose piattaforme a disposizione.

Come guadagnare soldi online da casa seriamente facendo questi 3 lavori alla portata di tutti

Grazie a internet sono tanti i nuovi modi in cui si può guadagnare qualche soldo. Ci si può ad esempio disfare dei propri mobili e venderli facilmente online senza fare fatica. Altrimenti, si può provare a cimentarsi con dei lavoretti semplici grazie a piattaforme e applicazioni.

La prima cosa che si può fare per racimolare qualche soldo, ma anche sconti e coupon, sono i sondaggi. Fare sondaggi online è molto semplice e sono varie le piattaforme che ne mettono a disposizione. Basterà registrarsi e iniziare a rispondere ai questionari, anche in base a diversi parametri stabiliti dalla piattaforma. Infatti, in base all’età, all’impiego o ai dispositivi che si possiedono, ad esempio, potrebbe essere disponibile un numero maggiore di questionari. Una delle piattaforme più conosciute, disponibile anche in italiano e nella forma di applicazione, è Toluna. Ma non è l’unica e, se si conosce anche solo un po’ di inglese, le opportunità si moltiplicano.

Le piattaforme per arrotondare in modo semplice e intuitivo

Ci sono altre due piattaforme che permettono di arrotondare con grande immediatezza. La prima si chiama Neevo ed è un sito che permette di essere pagati aiutando ad allenare l’intelligenza artificiale con compiti molto semplici. Disponibile anche in italiano, basta iscriversi e iniziare a seguire le piccole consegne che vengono date. Si tratta di esercizi in cui si chiede per esempio di scrivere dei testi, pronunciare delle parole o distinguere delle immagini. Quando si chiude il progetto, si riceve il pagamento in base al numero di compiti completati.

Infine, per persone un po’ più esperte, c’è Tryber. Si tratta di un sito che permette di guadagnare testando applicazioni, siti web o altri prodotti digitali. Per prima cosa, si sceglie di partecipare a una campagna con specifici obiettivi da raggiungere. Man mano che si superano gli obiettivi, si guadagnano soldi e punti esperienza. All’aumentare dell’esperienza, si può partecipare a un numero maggiore di campagne. Oltre a guadagnare, Tryber permette di acquisire nuove conoscenze anche grazie ai corsi messi a disposizione. Ecco come guadagnare soldi online da casa seriamente grazie a tre pratiche piattaforme che permettono di lavorare con flessibilità e semplicità.

